Gobernación lideró foro sobre retos, avances y desafíos del acceso a la justicia en Bolívar

La Gobernación de Bolívar llevó a cabo el foro “Bolívar + Justicia: Justicia y Territorio”, un espacio de articulación institucional y territorial que permitió reflexionar sobre los retos, avances y desafíos del acceso a la justicia en el departamento.

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Esta iniciativa hace parte de la apuesta del gobernador Yamil Arana Padauí por fortalecer la presencia institucional en los territorios y consolidar una justicia más cercana, accesible y conectada con las realidades de las comunidades.

Desde el inicio de su administración, el fortalecimiento de la justicia territorial se ha convertido en una de las prioridades del gobierno departamental, entendiendo que garantizar el acceso efectivo a derechos también implica llegar a las zonas más apartadas, escuchar a las comunidades y generar respuestas institucionales oportunas frente a las conflictividades sociales.

La jornada reunió al Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo; al Viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez; autoridades judiciales, líderes sociales, representantes comunitarios, academia y ciudadanía.

Durante el encuentro se realizó además la presentación del Diagnóstico de Conflictividad de Bolívar, liderado por la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales, en cabeza de Javier Doria, junto al Tecnológico Comfenalco, un ejercicio que permitió identificar dinámicas territoriales y aportar herramientas para la construcción de políticas públicas con enfoque diferencial y territorial.

Uno de los momentos centrales del evento fue el panel “Retos y Desafíos de la Justicia en el Territorio”, que contó con la participación de Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, Viceministro de Promoción de la Justicia: Diana Rodríguez Cantillo, Jueza de la República, galardonada por su trabajo en el circuito especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar; y Segundo Cáceres, Mayor de la Guardia Cimarrona, quienes dialogaron sobre los desafíos institucionales y comunitarios para garantizar una justicia más efectiva en los territorios.

Con este tipo de espacios, la Gobernación de Bolívar continúa consolidando estrategias que promueven la articulación institucional, la participación de las comunidades y el fortalecimiento de una justicia más humana, cercana y presente en todo el territorio departamental.