Aeropuerto Internacional Rafael Núñez entregó cifras de abril: tráfico aéreo de Cartagena creció

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez movilizó 641.600 pasajeros durante abril de 2026 y reportó 4.926 operaciones aéreas, manteniendo la tendencia positiva del tráfico aéreo en la ciudad.

Del total de viajeros movilizados, el mayor aumento se registró en el tráfico doméstico, con 505.960 pasajeros, lo que representa un incremento del 15,4% frente al mismo mes de 2025.

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Con estos resultados, el aeropuerto de Cartagena alcanza 2.677.750 pasajeros movilizados en lo corrido de 2026, cifra que refleja un aumento del 7,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, la conectividad internacional de Cartagena continuará fortaleciéndose en los próximos meses con la llegada de nuevas rutas directas como Ciudad de México–Cartagena, operada por Viva Aerobus, que iniciará operaciones el próximo 5 de junio con tres frecuencias semanales: miércoles, viernes y domingo. A esto se suma la ruta Madrid–Cartagena, a cargo de World2Fly, que comenzará operaciones el 3 de julio con una frecuencia semanal todos los viernes.

De manera paralela, continúan las conversaciones entre autoridades locales y actores del sector aeronáutico para explorar nuevas oportunidades de conexión internacional desde Cartagena, en respuesta al crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y al posicionamiento de la ciudad como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Con este incremento en el flujo de viajeros, la operación exige medidas cada vez más robustas, y con la proximidad de la temporada de mitad de año, las áreas operativas y de seguridad concentrarán sus esfuerzos en reforzar controles, agilizar filas y responder con oportunidad a cualquier eventualidad, con el fin de mantener la continuidad del servicio.

Por ello, se recomienda a los viajeros llegar con anticipación, verificar el estado de su vuelo previamente, tener a mano su documento de identidad y atender las instrucciones del personal en terminal.

En 2025, la terminal cartagenera movilizó más de 7,7 millones de pasajeros, consolidándose como el principal aeropuerto del Caribe colombiano y evidenciando la necesidad de continuar fortaleciendo su capacidad operativa e infraestructura.

En línea con este crecimiento, el proyecto de modernización del aeropuerto avanza con distintas actividades preliminares y adecuaciones en varios puntos de la terminal, entre ellas el desmonte de hangares, la adecuación de cerramientos para la nueva ubicación de los tanques de combustible, la implementación del nuevo control de acceso para autoridades y comunidad aeroportuaria, así como las obras preliminares para la ampliación del hall principal.

Estas intervenciones están orientadas a fortalecer la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar la experiencia de los usuarios.