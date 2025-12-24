Amal: De una canción anónima a ser fichada por una compañía de entretenimiento

Amal, artista, cantante y compositora nacida en Montería, Córdoba, ha logrado construir una propuesta musical que fusiona influencias del pop alternativo y sonidos urbanos, dando vida a un estilo propio que emociona, conecta y experimenta.

Lea también: Astor Torres presenta “Alejarte”, una balada dedicada al dolor de amar demasiado

Su más reciente sencillo, “Tu Luz”, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Es una canción que representa la parte más luminosa del amor: cómo este puede transformar, inspirar y sacar la mejor versión de uno mismo. En su videoclip, Amal interpreta una historia donde el amor se convierte en un experimento: una persona se somete a un tratamiento para dejar de amar, reflejando el amor como una droga emocional, intensa y adictiva.

Desde niña, Amal encontró en la música su refugio. Todo comenzó cuando, en la iglesia, vio a alguien tocar el piano y sintió el impulso de aprender. Sin clases formales, comenzó a practicar sola en la capilla de su colegio hasta dominarlo. Su disciplina y curiosidad la llevaron, años después, a ganar una beca para estudiar piano de manera profesional.

A partir de ahí llegaron otros instrumentos —la guitarra, el ukelele y el violín— y un amor por la composición que mantuvo en secreto durante años. “Cantaba a escondidas, me avergonzaba mucho”, confiesa, recordando esa etapa en la que la música era un refugio íntimo más que un sueño profesional.

Le puede interesar: Dinastía Inc: el emprendimiento musical colombiano que conecta talento latino con industria global

Durante la pandemia, mientras muchos hacían conciertos virtuales o covers en plataformas, Amal encontró uno de los tantos cuadernos donde escribía historias. Leyó una que ya no recordaba, la grabó con recursos muy básicos y se la mostró a una tía, pidiéndole mantenerla en el anonimato. Sin embargo, su tía —orgullosa de su talento— la subió y filtró en plataformas digitales.

Al día siguiente, el destino cambió: La Industria Inc., sello discográfico que representa a artistas como Manuel Turizo y Kapo, escuchó el tema, se interesó en su propuesta y la contactó. Así comenzó oficialmente su carrera musical, marcando un antes y un después para la joven artista, que descubrió que sus letras podían trascender el anonimato y conectar con miles de oyentes.

La artista presenta tres nuevos sencillos que giran en torno a una pregunta esencial: ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando nos enamoramos? El segundo lanzamiento, “Cule Viaje”, explora el lado más nostálgico y reflexivo del amor. Amal investigó los efectos químicos del enamoramiento y los tradujo en una canción que invita a mirar atrás con ternura y agradecimiento. En el videoclip aparece un recuerdo real con uno de sus mejores amigos, recientemente fallecido, donde las lágrimas finales no son actuación, sino emoción genuina.

Más información: Ricardo Arjona abre tercera fecha en Bogotá: 1° de agosto en Movistar Arena

Por último, “Un Tonto”, cierra este ciclo emocional. Es el tercer experimento musical de Amal y habla del desespero de amar sin retorno: de perder la cabeza, creer en la última esperanza y correr hacia un lugar seguro que ya no existe.

La artista espera poder ser uno de los invitados que estén en las Ferias de Montería en su próxima edición y seguir creando y promocionando más de su música.