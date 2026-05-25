La música llanera con la que Jorge Guerrero busca enamorar a otras regiones de Colombia

Música

Jorge Guerrero lleva más de tres décadas cantándole a la gente, a los paisajes y a las costumbres de un llano que no entiende de fronteras entre Colombia y Venezuela. Nació en Elorza, en el estado Apure, Venezuela, pero tiene raíces profundamente colombianas por parte de su madre araucana. Hoy, a sus 61 años, suma más de la mitad de su vida dedicada a la música llanera y se mantiene como una de las voces más representativas del folclor de la sabana.

El artista fue el gran homenajeado en la más reciente edición del Festival Internacional del Joropo, en Villavicencio, donde recibió el reconocimiento y la admiración de figuras como Reynaldo Armas, Cholo Valderrama, Walter Silva y John Onofre, quienes le dedicaron interpretaciones especiales durante el evento.

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Lo nuevo

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Jorge Guerrero habló sobre su más reciente canción, “Mi llano, tú y yo”, tema que llega después de “Que Dios te guarde”, estrenada a comienzos de 2026. El cantante explicó que espera reunir al menos seis canciones inéditas para dar forma a lo que sería su álbum número 15, consolidando así una carrera musical construida durante más de 34 años.

Éxitos de Jorge Guerrero

En la lista de éxitos de Jorge Guerrero aparecen canciones como “Añoranza”, “El nuevo grito guerrero”, “Guayabo de mes y pico”, “Las tardes grises de junio”, “Mi salvación” y “Novilla reventadora”. Aunque asegura que siempre busca variedad en sus composiciones, reconoce que el costumbrismo y el despecho siguen siendo protagonistas frecuentes de sus letras.

Sobre “Mi llano, tú y yo”, Guerrero cuenta que la canción relata una historia típica del romance llanero colombo-venezolano. Narra la vida de un hombre solitario que se enamora de la hija de un hacendado vecino y que, montado a caballo, cruza hasta la finca contigua para pedirle permiso al padre y cortejarla. La historia tiene un final feliz y está acompañada de un canto cargado de tradición, paisaje y esencia llanera.

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La inspiración

El cantante afirma que en sus canciones siempre hay espacio para la nostalgia que producen las tradiciones, los paisajes y las costumbres del llano, pero también para la alegría de las historias de amor que terminan de manera épica y esperanzadora.

Sobre la inclusión de los cantos llaneros en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco en 2017 y, posteriormente, del joropo en 2025, Jorge Guerrero considera que estas declaratorias han sido fundamentales para proteger y preservar las tradiciones orales y musicales compartidas entre Venezuela y Colombia. Según explica, estos reconocimientos fortalecen la idea de que expresiones como el pasaje llanero seguirán vivas durante muchas generaciones.

Gira

Al momento de esta entrevista, Jorge Guerrero se encontraba de gira por Europa. A su regreso, continuará trabajando en las nuevas canciones con las que espera consolidar un nuevo trabajo discográfico.

El video oficial de “Mi llano, tú y yo” fue grabado en los Llanos de Apure, un territorio que refleja la riqueza natural y espiritual de la cultura llanera. La producción contó con la participación de habitantes de la región como protagonistas, aportándole autenticidad y cercanía a la narrativa visual.

La dirección del videoclip estuvo a cargo del propio Jorge Guerrero. Las imágenes fueron realizadas por Salomón del Corral, integrante de su equipo de confianza, y también participaron activamente los músicos que lo acompañan en escena.