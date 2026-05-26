“El público colombiano canta y baila conmigo”: Eliades Ochoa vuelve a Bogotá

Concierto

El cantante y guitarrista cubano Eliades Ochoa es uno de los pocos sobrevivientes de Buena Vista Social Club, el proyecto musical que en 1996 rescató del olvido a varias leyendas del son, la trova y el bolero cubano. El artista se presentará el jueves 28 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Colombia

En LO MÁS CARACOL, el maestro Eliades Ochoa confesó sentirse feliz y ansioso por regresar a Bogotá, una ciudad donde, asegura, siempre ha recibido el cariño del público. Dice que cada vez que canta en Colombia la gente termina de pie coreando y bailando temas como “El Chan Chan”, “El carretero” o “Píntate los labios María”, canciones que ya hacen parte de la memoria musical de varias generaciones.

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El próximo 22 de junio cumplirá 80 años, por lo que este concierto también se convierte en el inicio de esa celebración. Sobre compartir escenario con Puerto Candelaria, reconoció que será la primera vez que coincidan en tarima, aunque desde hace años tenía el deseo de hacerlo realidad. Dice que la altura de Bogotá no lo afecta de manera notoria, por lo que se siente muy cómodo cantando.

Sus guitarras

Además de cantante, Eliades Ochoa es un apasionado de la guitarra. Contó que varias de las que utiliza tienen una afinación distinta a la tradicional: no usa la quinta y sexta cuerda habituales, sino una doble tercera en Sol y una doble cuarta en Re, buscando un sonido cercano al del tradicional “Tres cubano”. Aun así, asegura que con esa modificación logra interpretar toda la escala musical sin limitaciones: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

Sobre el cariño que el público colombiano le tiene a su música, Eliades Ochoa afirma que eso aumenta sus ganas de volver a presentarse en Bogotá. Dice que valora profundamente encontrarse con personas que, en medio de sus días de descanso, deciden pagar una boleta para ir a escucharlo, cantar y bailar junto a él.

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Los éxitos

Contó que la canción Píntate los labios María le represento momentos memorables en su vida como el día en que fue al colegio por su hija y la maestra le pidió que por favor esperara a la niña en la puerta ya que cada vez que él ingresaba a la escuela los niños de todos los cursos se paraban y comenzaban a cantar esa canción sin obedecer las ordenes de los profesores.

Buena Vista Social Club

Al recordar su paso por Buena Vista Social Club, reconoce que a veces reniega de quedar marcado únicamente por ese proyecto. Sin embargo, también entiende que fue ese trabajo el que le abrió las puertas de la música cubana al mundo y permitió que artistas como él alcanzaran reconocimiento internacional.

Sobre el legado de sus canciones, el maestro cubano asegura que las personas pueden desaparecer con el tiempo, pero la música permanece viva durante generaciones. Eliades Ochoa nació el 22 de junio de 1946 en Loma de la Avispa, en la provincia de Santiago de Cuba, en Cuba.