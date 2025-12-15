Ricardo Arjona abre tercera fecha en Bogotá: 1° de agosto en Movistar Arena

Porque dos noches no fueron suficientes, Ricardo Arjona confirma una tercera presentación en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 1° de agosto de 2026. El cantautor guatemalteco, ícono de la música latinoamericana, regresa con su gira que ha agotado entradas en múltiples ciudades, consolidando su vigencia y conexión con el público colombiano.

Las dos primeras fechas anunciadas se vendieron en tiempo récord, lo que llevó a la producción a abrir esta nueva oportunidad para los fanáticos.

La preventa exclusiva para clientes Banco Falabella ya está disponible en TuBoleta.com, ofreciendo beneficios especiales y acceso anticipado.

Arjona, conocido por éxitos como Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas y Fuiste tú, promete un espectáculo íntimo y poderoso, con un repertorio que recorre sus clásicos y las canciones más recientes. El Movistar Arena se prepara para recibir nuevamente a uno de los artistas más influyentes de la música en español, en una noche que promete emociones y recuerdos inolvidables.

RICARDO ARJONA TERECERA FECHA CORTESIA MIGUEL SANTACOLOMA Ampliar

Para más información sobre horarios, precios y condiciones, visita TuBoleta.com.