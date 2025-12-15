Ricardo Arjona abre tercera fecha en Bogotá: 1° de agosto en Movistar Arena
Porque dos noches no fueron suficientes, Ricardo Arjona confirma una tercera fecha en el Movistar
Porque dos noches no fueron suficientes, Ricardo Arjona confirma una tercera presentación en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 1° de agosto de 2026. El cantautor guatemalteco, ícono de la música latinoamericana, regresa con su gira que ha agotado entradas en múltiples ciudades, consolidando su vigencia y conexión con el público colombiano.
Las dos primeras fechas anunciadas se vendieron en tiempo récord, lo que llevó a la producción a abrir esta nueva oportunidad para los fanáticos.
La preventa exclusiva para clientes Banco Falabella ya está disponible en TuBoleta.com, ofreciendo beneficios especiales y acceso anticipado.
Arjona, conocido por éxitos como Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas y Fuiste tú, promete un espectáculo íntimo y poderoso, con un repertorio que recorre sus clásicos y las canciones más recientes. El Movistar Arena se prepara para recibir nuevamente a uno de los artistas más influyentes de la música en español, en una noche que promete emociones y recuerdos inolvidables.
Para más información sobre horarios, precios y condiciones, visita TuBoleta.com.