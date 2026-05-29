El Rock alternativo hecho por “Cielo Rojo” desde 1997

Música

Desde 1997, la banda de rock alternativo “Cielo Rojo” ha venido construyendo su propio camino musical. La agrupación nació en Armenia, Quindío, aunque actualmente tiene base en Bogotá, ciudad desde la que acaba de presentar su nueva canción, “Las venas de Venus”.

Lo que comenzó como un proyecto entre estudiantes de bachillerato terminó convirtiéndose en una apuesta de largo aliento por el rock en español y los sonidos alternativos. Casi tres décadas después, sus integrantes han visto pasar modas, géneros y ritmos que prometían desplazar al rock, pero que finalmente no lograron apagar la esencia de una música que sigue encontrando público y nuevas maneras de reinventarse.

Le puede interesar: El Indie Power Pop que hace la banda colombo venezolana “Camargo”

Diego Flórez, baterista, productor y compositor de “Cielo Rojo”, le contó a LO MÁS CARACOL que en sus inicios la agrupación estuvo marcada por la influencia del rock en español, aunque con el paso de los años fueron acercándose cada vez más al sonido alternativo.

Actualmente, Diego comparte escenario con Carlos Ariel Restrepo, cantante y guitarrista, y con Luis Alfredo Ruiz en el bajo. Sobre los elementos electrónicos que hoy hacen parte del sello sonoro de la banda, Flórez explicó que él mismo se encarga de esa producción. También recordó el paso de Jhonny Morales, antiguo vocalista del grupo, quien ya no hace parte de la agrupación, pero continúa siendo un amigo cercano del proyecto musical.

Hasta ahora, “Cielo Rojo” ha publicado tres álbumes: en 2001, “El ermitaño”; en 2005, “Un día más”; y en 2017, “Bitácora del silencio”. Diego Flórez recordó además que la pandemia obligó a la banda a hacer una pausa prolongada antes de regresar nuevamente al panorama musical.

Le puede interesar: Don Tetto estrena ‘No quiero nada que no seas tú’ y se prepara para su concierto en Bogotá

La canción más reciente, “Las venas de Venus”, habla de la hiperc onectividad a la que hoy están sometidas las personas por cuenta de la tecnología. Pero también propone una mirada al amor, entendido como ese elixir que todos, de alguna manera, quieren probar.

Musicalmente, “Las venas de Venus” mezcla elementos del rock and roll, el shuffle y algunos matices de swing, especialmente en el walking bass. A eso se suman guitarras cargadas de delay que crean una atmósfera coherente con la historia, la letra y la melodía. La canción incorpora loops, capas de teclados para darle un sonido contemporáneo y batería real grabada, además del característico trabajo vocal a dos voces que identifica a la agrupación.

El video de la canción gira alrededor de la conexión, la transformación y la dualidad entre lo que las personas sienten y aquello que terminan mostrando. La historia sigue a una mujer que atraviesa extremos emocionales entre la belleza y la maldad, la duda y la decisión, la alegría y la tristeza, la pasión y la apatía, la soledad y la compañía, hasta encontrar finalmente un estado de tranquilidad. En medio de ese recorrido, el cantante aparece como testigo, narrador y conciencia del personaje.