Los Ángeles Azules anuncian concierto en Bogotá: la cumbia mexicana llega al Movistar Arena

La icónica agrupación mexicana regresa a Colombia con una gira que celebra su historia y vigencia en la música latina.

LOS ANGELES AZULES CORTESIA CARLOS SARMIENTO

Los Ángeles Azules, protagonistas del fenómeno global de la cumbia latinoamericana, anuncian su llegada a Colombia el próximo 5 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de una gira que celebra su trayectoria y su vigencia en la música latina. El show promete una noche cargada de fiesta, baile y nostalgia, con los éxitos que han marcado generaciones.

Reconocidos por clásicos como “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer” y “17 Años”, la agrupación mexicana se ha convertido en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y consolidando un legado que sigue sonando en fiestas, radios y playlists.

Etapas de venta

  • Preventa Fans: Martes 16 de diciembre, 10:00 a.m.
  • Preventa Clientes Movistar: Miércoles 17 de diciembre, 2:00 p.m.
  • Venta Público General: Viernes 19 de diciembre, 2:00 p.m.Compra tus entradas aquí.

Una historia que trasciende fronteras

Fundada en 1976 por la Familia Mejía Avante, Los Ángeles Azules han lanzado 22 álbumes de estudio, 4 discos en vivo y 7 recopilatorios, vendiendo entre 30 y 40 millones de copias en todo el mundo. Su impacto digital también es histórico: son la primera agrupación mexicana en ingresar al Billion Views Club de YouTube, con videos como “Nunca es Suficiente” y “Mis Sentimientos” superando el billón de reproducciones.

En los últimos años, la banda ha renovado su propuesta con colaboraciones junto a Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Nicki Nicole, Abel Pintos, entre otros, logrando acercarse a nuevas generaciones sin perder su esencia.

Reconocimientos y legado

Los Ángeles Azules han recibido 3 nominaciones al Latin GRAMMY, 9 a Premio Lo Nuestro y el Latin GRAMMY Special Merit Award por su trayectoria. Además, fueron galardonados con el Premio Herencia Hispana en la categoría Artes.

Posicionados entre los 500 artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial, la agrupación continúa llevando su música por América y Europa, reafirmando su lugar como ícono absoluto de la música tropical.

El próximo 5 de mayo, Bogotá vivirá una noche inolvidable con el sonido que nació en Iztapalapa para el mundo. ¡Prepárate para cantar y bailar con Los Ángeles Azules en el Movistar Arena!

