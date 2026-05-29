Olga Lucía Velásquez: “hay que reflexionar sobre las frases que causan violencia de género”

Libro

La representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velásquez, acaba de presentar el libro “Date cuenta: no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad”, una publicación en la que pone sobre la mesa la necesidad urgente de erradicar expresiones y actitudes cotidianas que terminan alimentando distintos tipos de violencia de género.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la congresista explicó que, tras impulsar la nueva Ley de Salud Mental, sintió la necesidad de escribir este libro para reflexionar sobre esas frases que muchas veces se pronuncian con naturalidad, por costumbre o desconocimiento, pero que terminan afectando la autoestima y la estabilidad emocional de otras personas.

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Velásquez invita a identificar esas expresiones que, aunque parecen inofensivas, terminan convirtiéndose en formas de agresión. En el libro recopila palabras, afirmaciones y actitudes que, tanto en público como en privado, deterioran las relaciones y vulneran emocionalmente a quienes las reciben.

La congresista insiste en que la violencia intrafamiliar no puede seguir considerándose un asunto privado. Por el contrario, señala que es una problemática pública frente a la que todos tienen responsabilidad, incluso quienes son testigos. Por eso hace un llamado a denunciar ante las autoridades cualquier caso de violencia física, verbal o psicológica para evitar que las agresiones escalen.

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En “Date cuenta: no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad”, Olga Lucía Velásquez también dirige un mensaje a las autoridades para que no minimicen ni ignoren las denuncias relacionadas con violencia de género, advirtiendo que muchas veces esas primeras señales pueden terminar desencadenando hechos mucho más graves.

Como ejemplo menciona frases popularmente normalizadas como: “Te cela porque te quiere” o “Si no te cela es porque ya no te quiere”. Expresiones que pueden parecer inocentes, pero que, llevadas al extremo, terminan justificando conductas obsesivas como seguimientos constantes, exigencia de reportes, revisión de pertenencias o desconfianza permanente. Advierte que esos comportamientos pueden derivar en celotipia, un trastorno emocional y psicológico que convierte los celos en una obsesión frente a una supuesta infidelidad.