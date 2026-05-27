El Indie Power Pop que hace la banda colombo venezolana “Camargo”

Música

Tres hermanos unidos por el apellido materno Camargo crearon en 2015, en su natal Caracas, la agrupación musical que decidieron bautizar precisamente con el apellido de su madre bogotana. Cuatro años después, en 2019, tomaron la decisión de radicarse en Bogotá, ciudad a la que llegaron con un álbum ya publicado y nuevas metas musicales. Ahora presentan el sencillo “iNDEFINIDO”.

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Su música

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el vocalista y guitarrista Alesandro Angelucci Camargo contó que la banda se mueve entre el indie y el power pop, un sonido marcado por sintetizadores y guitarras con fuerza rockera que, según explica, se ha mantenido casi intacto desde hace más de una década. Buena parte de esas influencias musicales nacieron durante los años que vivieron en Caracas. En 2019 se integró Annie a la banda, sumándose a los tres Camargo iniciales.

Lo nuevo de la banda

“iNDEFINIDO” hará parte del cuarto trabajo discográfico de la agrupación, tercero que realizan viviendo en Colombia. El álbum llevará por nombre “Chimbilá Disco”. La banda ya ha realizado dos giras: la primera por varias ciudades capitales colombianas y la segunda por diferentes escenarios de México.

Sobre las letras de sus canciones, Alesandro Angelucci asegura que buscan retratar la vida cotidiana y las contradicciones humanas. Explica que muchas veces creemos tener el control de lo que sucede, aunque la realidad termina demostrando lo contrario y cambia por completo la manera en que entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor.

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Los planes

Para 2026, Camargo proyecta un año de consolidación y expansión musical. Entre sus principales objetivos está el lanzamiento del EP “Chimbilá Disco”, un trabajo que representa una nueva etapa para la banda y del que ya comenzaron a sonar tres sencillos: “No me atrevo a hablar”, “Llévame” e “iNDEFINIDO”.