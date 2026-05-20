La resiliencia y valentía de Susana Ochoa en “El camino a mí misma”

Libro

Varios diagnósticos médicos que parecían devastadores terminaron convirtiéndose, para Susana Ochoa, en una oportunidad para enfrentarse a sí misma, superar el miedo y compartir su experiencia en el libro “El camino a mí misma”.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Susana Ochoa relató que uno de los momentos más difíciles durante la escritura fue volver a los episodios médicos que marcaron su vida. Revivir esos recuerdos y transformarlos en palabras fue parte del proceso personal que terminó plasmado en el libro.

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Explicó que la obra está construida a partir de cuatro aspectos fundamentales que, organizados cronológicamente por sugerencia de la editora Juanita Escallón (Ediciones Urano), le ayudaron a avanzar tanto en la escritura como en su proceso de resiliencia: cuerpo, mente, corazón y espíritu.

En el aspecto espiritual, Susana encontró en la filosofía del budismo una manera de acercarse a un ser supremo, más allá del nombre o la forma que cada persona quiera darle.

Describió como en Nueva Delhi, India, participó en un espacio de silencio y reflexión que le permitió conectarse consigo misma y buscar ese ser superior, distinto para cada uno de quienes compartían esa experiencia.

Sobre el cuerpo, aseguró que fue especialmente duro recordar el dolor provocado por diagnósticos como el cáncer de piel. Reconoció que una de las primeras reacciones que tuvo fue el impacto emocional relacionado con la afectación de su imagen y de su belleza física.

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En cuanto a la mente, Susana Ochoa admitió que fue el aspecto más complejo de afrontar, porque allí aparecieron las emociones más profundas durante su lucha por la vida, el bienestar y la preocupación constante por su familia.

Aunque sobre el corazón no profundizó ampliamente, ese componente parece reflejarse en la dedicatoria del libro a su esposo y a su hija, quienes, aunque todavía no hacían parte de su vida cuando enfrentó los diagnósticos, terminaron convirtiéndose en pilares fundamentales de su proceso de resiliencia.