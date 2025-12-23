Tensión entre Estados Unidos y Venezuela podría generar nueva ola migratoria en el Atlántico

Las recientes tensiones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y Venezuela estarían comenzando a reflejarse en nuevos movimientos migratorios hacia el departamento del Atlántico.

La advertencia fue realizada por la Organización Venezolanos en Barranquilla, que ha identificado un aumento en la llegada de familias venezolanas a la ciudad en busca de oportunidades.

La situación estaría relacionada con la incertidumbre generada por las presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, como la incautación de buques petroleros y la suspensión de vuelos, entre otros factores. Estos hechos estarían impulsando una nueva ola migratoria hacia Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

Aumento de llegadas

“Mes a mes hemos observado que, dentro de la comunidad que atendemos en el Atlántico, al menos el 10 % de las personas son recién llegadas. De unas 600 personas que reciben alimentos mensualmente, entre 40 y 60 son nuevos migrantes que han cruzado recientemente desde Riohacha y La Guajira, tanto del lado venezolano como colombiano, y que ahora se están asentando en el Atlántico en busca de oportunidades para dirigirse a otros territorios”, explicó Juan Viloria, vicepresidente de la Asociación.

Viloria añadió que “las tensiones en el Caribe, la situación interna en Venezuela y la necesidad de reunificación familiar, especialmente en esta época navideña, han incrementado los movimientos migratorios. Además, la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela ha provocado un aumento de los cruces por vía terrestre, con personas que buscan aeropuertos como los de Cúcuta o Riohacha para retomar sus rutas y reencontrarse con sus familias”.

El vicepresidente de la organización aseguró que más de ocho millones de venezolanos han emigrado debido a los problemas políticos, sociales, económicos y humanitarios que enfrenta el país.