Internacional

Gobierno de Estados Unidos emite alerta máxima de viaje para Venezuela

El Departamento de Estado solicitó a los ciudadanos no acudir ni permanecer en el país gobernado por Nicolás Maduro y advirtió de graves riesgos por delitos como homicidios y robos.

Banderas de EE.UU. y Venezuela, Donald Trump y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / (Photo by Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images)

Juan Carlos González

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 4 para Venezuela, por lo que solicitó a sus ciudadanos no viajar ni permanecer en el país latinoamericano; esto entre las tensiones entre ambas naciones desde los ataques estadounidenses en el Caribe.

El Departamento de Estado también recomendó a los estadounidenses que salgan del país de manera inmediata.

“Se recomienda a los estadounidenses no viajar ni permanecer en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”, advirtió la dependencia encabezada por Marco Rubio.

Según el Departamento de Estado, delitos como “homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos” son comunes en Venezuelay acusó a sus fuerzas de seguridad de reprimir manifestaciones en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro.

“La escasez de gasolina, electricidad, agua, medicinas y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela” indica la alerta.

La dependencia estadounidense señaló a los ciudadanos que en caso de que viajen a Venezuela preparen “un testamento y designe beneficiarios de seguro apropiados”, también que preparen un plan de comunicación con familiares o empleadores.

“Cualquier plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela no debe depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos. El gobierno no puede ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos ni a obtener sellos de entrada o salida”, refirió.

El gobierno de Estados Unidos recordó que en marzo del 2019 retiró a su embajada en Caracas y canceló sus actividades, por lo que los servicios consulares están suspendidos.

“Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo”, alertó.

