Air-e retirará postes y hará adecuaciones eléctricas en sectores de Soledad este 23 de diciembre

La empresa Air-e Intervenida anunció una nueva jornada de mantenimiento preventivo en el municipio de Soledad, con el objetivo de mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica para los usuarios del Atlántico.

Según informó la compañía, estas labores se desarrollan como parte del plan de intervención que Air-e adelanta en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, mediante el despliegue de brigadas técnicas especializadas encargadas de realizar adecuaciones en la infraestructura eléctrica.

Intervenciones programadas para este 23 de diciembre

Para este lunes 23 de diciembre, se tiene previsto el retiro de postes y adecuación de redes eléctricas en Soledad, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, específicamente en el sector aledaño a la calle 77A con carrera 11, donde se ejecutarán trabajos de modernización y seguridad.

Primera fase en barrios residenciales

De manera paralela, Air-e detalló que una primera fase de mantenimiento se llevará a cabo entre las 8:10 a.m. y las 9:00 a.m., en el sector comprendido entre la diagonal 74 y la diagonal 78, entre las carreras 5 y 14, incluyendo los barrios Ciudad Bonita, Villas de San Antonio, Portal de los Manantiales, Ciudad de Salamanca, Urbanización Palermo y Portocastello, así como las calles 65 a la 77.

Segunda fase y retiro de postes en mal estado

Finalmente, entre las 5:00 p.m. y las 5:55 p.m., se ejecutará la segunda fase de estas adecuaciones eléctricas en el mismo sector, que incluirá el retiro de postes en mal estado, una medida que busca reducir riesgos y optimizar la red de distribución. La empresa reiteró que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más estable y seguro para la comunidad.