Air-e retirará postes y hará adecuaciones eléctricas en sectores de Soledad este 23 de diciembre
Los trabajos se realizarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
La empresa Air-e Intervenida anunció una nueva jornada de mantenimiento preventivo en el municipio de Soledad, con el objetivo de mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica para los usuarios del Atlántico.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Según informó la compañía, estas labores se desarrollan como parte del plan de intervención que Air-e adelanta en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, mediante el despliegue de brigadas técnicas especializadas encargadas de realizar adecuaciones en la infraestructura eléctrica.
Intervenciones programadas para este 23 de diciembre
Más información
Para este lunes 23 de diciembre, se tiene previsto el retiro de postes y adecuación de redes eléctricas en Soledad, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, específicamente en el sector aledaño a la calle 77A con carrera 11, donde se ejecutarán trabajos de modernización y seguridad.
Primera fase en barrios residenciales
De manera paralela, Air-e detalló que una primera fase de mantenimiento se llevará a cabo entre las 8:10 a.m. y las 9:00 a.m., en el sector comprendido entre la diagonal 74 y la diagonal 78, entre las carreras 5 y 14, incluyendo los barrios Ciudad Bonita, Villas de San Antonio, Portal de los Manantiales, Ciudad de Salamanca, Urbanización Palermo y Portocastello, así como las calles 65 a la 77.
LEA TAMBIÉN: Sectores políticos piden a la Corte Constitucional revisar decreto de emergencia económica
Segunda fase y retiro de postes en mal estado
Finalmente, entre las 5:00 p.m. y las 5:55 p.m., se ejecutará la segunda fase de estas adecuaciones eléctricas en el mismo sector, que incluirá el retiro de postes en mal estado, una medida que busca reducir riesgos y optimizar la red de distribución. La empresa reiteró que estos trabajos son necesarios para garantizar un servicio más estable y seguro para la comunidad.