Suspenden entrega de medicamentos a usuarios subsidiados de la Nueva EPS en Luruaco, Atlántico

Usuarios del régimen subsidiado de la Nueva EPS en el municipio de Luruaco, sur del Atlántico, se encontraron con el dispensario de medicamentos cerrado y un comunicado en la puerta informando que, desde el 20 de diciembre, el servicio fue suspendido por deudas de la EPS con el proveedor encargado de la entrega de fármacos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La situación fue denunciada por Humberto Currea, líder social de la población, quien alertó que decenas de pacientes, muchos de ellos con diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias, permanecen sin acceso oportuno a sus tratamientos.

“Nos suspendieron el servicio de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, una situación inapropiada e injusta. A pesar de la intervención a la EPS, el Gobierno continúa girando los recursos, por lo que no entendemos por qué no se le paga al proveedor. Esta deuda está perjudicando a una gran cantidad de personas enfermas en nuestro municipio”, señaló Currea.

“La decisión obedece a razones de fuerza mayor”

Según el comunicado de la dispensadora Éticos S.A.S., la decisión obedece a razones de fuerza mayor derivadas del incumplimiento reiterado en los pagos por parte de la Nueva EPS y la inexistencia de un acuerdo de pago verificable.

La empresa aseguró haber sostenido la operación con recursos propios hasta donde fue posible, pero advirtió que la falta de pago hace inviable garantizar el abastecimiento y la logística.

Mientras invitó a los afiliados a comunicarse con la EPS para conocer alternativas, líderes comunitarios anunciaron una recolección de firmas para exigir la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y no descartaron movilizaciones y bloqueos de vías si no se restablece el suministro de medicamentos, especialmente para pacientes de la zona rural.