Tensión diplomática de Colombia y Venezuela con EE.UU, genera tensión en la economía fronteriza

La tensión diplomática que se vive actualmente entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, estaría comenzando a generar un coletazo en la economía de zona de frontera.

“Sin lugar a dudas, es una incertidumbre muy compleja, además de la suscitada anteriormente por todo el tema binacional que veníamos tratando de superar y ahora más, con esta nueva decisión del presidente Trump de hacer esta acción” indicó Álvaro Escobar, presidente Concejo Territorial de Planeación, Miembro de la Gran Alianza Empresarial.

Agregó que “limitar más aún el tema de seguridad que a todos nos beneficia, sin lugar a dudas tiene un impacto directo en la economía en esta zona de frontera, que siempre es la que asume todas esas decisiones. A manera binacional, cuando toma una decisión que no corresponde a nuestro presidente o en su efecto el presidente de Venezuela, nosotros somos los directamente afectados”.

Así mismo, Escobar, miembro de la Gran Alianza Empresarial, agregó que “nosotros no tenemos un mecanismo seguro para poder mantener las relaciones comerciales con el hermano país de Venezuela”.

Recordó que Colombia y Venezuela adelantan acciones para consolidar la Zona Económica Binacional y recordó que es importante que el sector empresarial lidere esta iniciativa, para evitar que tenga tintes políticos.