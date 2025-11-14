Otros cinco extranjeros a los que les niegan la entrada a Antioquia por riesgo de explotación sexual

Rionegro- Antioquia

Ante el refuerzo de los controles migratorios en el aeropuerto internacional José María Córdova, la cifra de personas extranjeras inadmitidas aumenta cada día, y más por la época de fin de año, cuando muchos hombres con conductas que generan un riesgo para los menores viajan a Medellín a realizar el denominado turismo sexual.

Migración Colombia informó que en las últimas horas funcionarios de la entidad, al verificar los datos de los pasajeros extranjeros , identificaron riesgos para la población femenina y especialmente para menores de edad; inadmitieron a cinco viajeros en la terminal aérea de Rionegro que habían llegado desde los Estados Unidos.

“El caso más relevante corresponde a un viajero que fue identificado gracias a una alerta internacional del programa Ángel Watch, la cual reportó antecedentes delictivos y un riesgo significativo. Los otros cuatro ciudadanos fueron detectados durante entrevistas migratorias adelantadas por nuestros oficiales de migración, quienes determinaron que presentaban perfiles asociados a posible conducta de ofensor sexual. En atención al riesgo identificado, los cuatro fueron devueltos a Miami”, reportó Paola Salazar, Directora Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

El hombre con reporte de antecedentes en la plataforma Ángel Watch fue regresado a la ciudad de Orlando en un vuelo de Spirit.

Migración Colombia reportó que en lo corrido del 2025 ya son 61 los viajeros inadmitidos por alertas detectadas por los funcionarios en el aeropuerto de Rionegro en el Oriente de Antioquia. La mayoría de estas personas son de nacionalidad estadounidense.