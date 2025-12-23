Equipo de scouting de Athletico Paranaense de Brasil llega a Cali en búsqueda de talento local

Durante varias semanas, canchas del suroccidente y el centro del país se convirtieron en escenarios de observación para el fútbol internacional. Scouts del Athletico Paranaense, uno de los clubes formadores más reconocidos de Brasil, recorrieron distintas regiones de Colombia para evaluar a jóvenes futbolistas provenientes de comunidades vulnerables.

Las jornadas de evaluación se realizaron en Cali, Jamundí, Miranda, Manizales, Pereira y Dosquebradas, donde más de 700 jóvenes participaron en pruebas técnicas, físicas y tácticas, además de sesiones de observación en competencia. Para muchos de ellos, fue la primera vez que su talento fue visto por representantes de un club profesional extranjero.

Del barrio a un proceso internacional

El trabajo de scouting permitió seleccionar a un primer grupo de futbolistas del suroccidente y el centro del país, quienes iniciarán un proceso de evaluación en Brasil. Allí afrontarán una etapa de adaptación integral que incluye preparación deportiva, ajustes culturales y acompañamiento formativo, como parte de un camino que podría abrirles espacio en el fútbol profesional.

Los jóvenes hacen parte de procesos deportivos que integran formación técnica y acompañamiento psicosocial, impulsando el fútbol como una alternativa real de vida en territorios afectados por la violencia y el riesgo de reclutamiento.

El deporte como factor de prevención

La iniciativa contó con el acompañamiento del Ejército Nacional, a través de su programa Fe en Colombia, y la Defensoría del Pueblo, que actuó como entidad garante del proceso. Más allá del resultado deportivo, el proyecto se consolidó como una estrategia de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, utilizando el deporte como herramienta de transformación social.

El proceso continuará en 2026, con nuevas etapas de observación y seguimiento, reafirmando al fútbol como un puente entre el talento de los territorios y oportunidades que trascienden las fronteras.