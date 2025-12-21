Llegan a Cali 400 nuevos policías tras superar los mil homicidios en 2025

Cali superó los mil homicidios en lo que va de 2025 y recibió un refuerzo de 400 nuevos policías que fueron asignados de manera permanente a la ciudad.

Con la llegada de este personal, la Policía Metropolitana de Cali alcanza los 6.800 uniformados que prestan servicio en la capital del Valle del Cauca y su área metropolitana. A este refuerzo se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para garantizar la seguridad durante la Feria de Cali.

Según informó la Policía, los nuevos uniformados serán distribuidos en microterritorios priorizados, identificados como puntos críticos del delito, y algunos de ellos entrarán a fortalecer áreas especializadas.

“Parte de ese personal está destinado para las diferentes especialidades, con miras a fortalecer tanto la Sijín, Sipol y Gaula, el propósito es hacerle frente al crimen organizado. Otro componente está dirigido al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que harán presencia en las calles y con acercamiento con la comunidad”, explicó el general Edwin Urrego, comandante entrante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el refuerzo en pie de fuerza, pero reiteró la necesidad de que el Gobierno Nacional apoye a la ciudad con mayores capacidades tecnológicas para enfrentar nuevas amenazas.

“Hoy exigimos que sea recíproco el esfuerzo desde el nivel nacional. Agradezco la llegada de estos policías, pero necesitamos que lleguen capacidades, como antidrones, que se requieren para proteger a la ciudadanía y a los policías en medio de su trabajo”, agregó Eder.

El mandatario también recordó que durante este año la Alcaldía de Cali ha entregado a la Fuerza Pública 300 motocicletas y 60 vehículos para apoyar las labores de patrullaje y reacción en la ciudad.