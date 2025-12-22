Cayó en Buenaventura alias ‘Oskitar’, cabecilla de Los Shotas con nexos con el ELN

Óscar Angulo, alias Oskitar, de 36 años, fue capturado en Buenaventura, Valle, señalado de ser el tercer cabecilla de la banda criminal Los Shotas, coordinador financiero y uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en esta zona del Pacífico colombiano.

De acuerdo con labores de inteligencia, alias Oskitar tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 17 años, durante los cuales actuó como coordinador zonal del componente criminal de esta estructura ilegal.

Es señalado de fortalecer alianzas con el ELN, lo que habría permitido el dominio de rutas rurales estratégicas y la adquisición de armamento para sostener el poder armado del grupo.

La captura se produjo en la carrera 85 con calle 2 Sur, barrio Cabal Pombo, comuna 12 de Buenaventura, sector donde el detenido ejercía influencia y desde donde coordinaba diversas actividades ilícitas.

Alias Oskitar era considerado el responsable del componente financiero de Los Shotas, bajo órdenes directas de alias ‘Diego Optra’. Desde ese rol, controlaba rutas focalizadas para el narcotráfico, coordinaba el manejo de esteros estratégicos utilizados para el transporte de armas y drogas, y delegaba coordinadores encargados de garantizar la expansión y seguridad de estos corredores ilegales.

El capturado presenta un amplio prontuario judicial, con anotaciones por desaparición forzada (2009), concierto para delinquir agravado, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión (2013) y constreñimiento ilegal (2009).

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, por decisión de un juez de la República, enviado a prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.

La captura se dio en el marco de una operación desarrollada por unidades especializadas, en una ofensiva que deja, en lo corrido de año, 240 integrantes capturados de estructuras criminales que delinquen en Buenaventura: 115 de Los Shotas, 108 de Los Espartanos y 17 de Los Chiquillos, incluidos varios cabecillas.