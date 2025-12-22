Un bus con 25 pasajeros chocó con un furgón, una casa y luego cayó a un abismo en Medellín

Medellín

Cerca del mediodía, un bus de servicio público intermunicipal de Rionegro se accidentó en el oriente de Medellín con 25 pasajeros. En total, 12 personas quedaron lesionadas. Este hecho se reportó en el sector 8 de marzo, km 3 de Santa Elena.

Según Carlos Andrés Quintero director del Dagrd, el bus chocó con un furgón, una casa y se fue a un abismo de unos 50 metros. Al parecer, las causas se deben a una falla en los frenos del bus; es la primera hipótesis que manejan las autoridades.

“Afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 heridos, 6 debieron ser trasladados a centros asistenciales”, manifestó el funcionario Quintero.

20 unidades de bomberos atendieron la emergencia. Mientras que iniciaron las labores para extraer el vehículo del abismo.

Un semoviente tipo pony que era transportado en el furgón que se volcó producto del choque quedó ileso; sin embargo, fue llevado a un centro veterinario para su valoración.