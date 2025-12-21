Dos niños de nueve años quedaron con heridas de consideración al caer de un camión en Urrao

Urrao- Antioquia

Dos niños de nueve años que estaban pasando la Navidad en el área urbana del municipio de Urrao, pero que viven en la zona de Mandé, sufrieron un accidente luego de que cayeran de un camión al que se habían montado. El hecho ocurrió en la vía al aeropuerto, sector La Curva del Teniente.

Según el subteniente Juan Estaban Durango, comandante del cuerpo de bomberos de Urrao, los menores quedaron con lesiones de consideración. Por lo que, luego de recibir atención primaria en esa población del suroeste de Antioquia, tuvieron que ser remitidos a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de las lesiones.

“Manifestaban que había dos menores heridos. Se habían caído de un vehículo en movimiento. Inmediatamente desplegamos las unidades a ese lugar. Al llegar al sitio encontramos dos menores tirados en el suelo, ambos con lesiones de gravedad en la cabeza con TEC moderado. Uno se encontraba más grave que el otro por las lesiones que tenía en el rostro y presentaba desorientación y una inconsciencia, donde inmediatamente en el servicio de urgencia tuvo que ser intubado para estabilizarlo”, relató el socorrista Durango.

Los menores de nueve años de la comunidad afro de Mandé continúan en la capital antioqueña, donde siguen siendo atendidos a la espera de una buena evolución.