Antioquia: Organizaciones sociales piden al ELN que el cese al fuego también sea con grupos ilegales
También solicitan que ese cese de acciones se extienda mucho más allá de la Navidad.
Antioquia
Organizaciones sociales en Antioquia celebran la decisión de la guerrilla del ELN de un cese unilateral al fuego desde las 00 del 24 de diciembre hasta las 00 del 3 de enero de 2026. Durante este tiempo indican que solo realizarán acciones defensivas y no ofensivas contra la fuerza pública.
Luis Fernando Quijano, analista del conflicto y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), calificó este anuncio del ELN como un respiro ante la escalada violenta que se llevó a cabo en varias ciudades del país. Además, mencionó el reciente paro armado que afectó a la fuerza pública y la población civil, que es la que sufre las consecuencias.
“Ojo, frente al Estado colombiano, frente a las fuerzas militares, pero no han dicho lo mismo frente a otras fuerzas armadas ilegales con las que están en confrontación. Lo que significa es que va a continuar la confrontación armada. Recuerdan ustedes que hay subregiones en Antioquia, donde están enfrentados el Ejército de Liberación Nacional, disidencias y el Ejército Gaitanista de Colombia”.
Mientras que Carlos Zapata, también analista del conflicto y presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), manifestó que ese cese se debe extender más allá de la Navidad y fin de año.
“Hacemos un llamado para que estos ceses se mantengan por tiempo prolongado y que estas estructuras armadas ilegales dejen de hacer acciones hostiles que comprometan a la sociedad civil. Entonces esperamos que cumplan con este cese, que ojalá lo amplíen y que los demás grupos armados nos regalen una Navidad tranquila a todos los colombianos y colombianas”.
Recodemos que el ELN Antioquia tiene injerencia en las subregiones del Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio.