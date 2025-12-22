Terminal de Transportes de Sogamoso prevé la movilización de más de 3.500 viajeros diarios

Autoridades y empresas de transporte ajustan su operación ante el incremento de viajeros en fin de año.

Sogamoso

Con el objetivo de garantizar la movilidad de miles de viajeros durante la temporada de fin de año, el Terminal de Transportes de Sogamoso anunció que operará de manera ininterrumpida durante las festividades decembrinas, especialmente en los días previos y posteriores al 24 de diciembre.

El gerente del terminal, Ramiro Rodríguez, confirmó que se han adoptado medidas especiales para atender el aumento en la demanda de pasajeros. “El Terminal de Transportes va a estar operando las 24 horas del día, todos los días de la semana, con servicio hacia las diferentes rutas que cubren las empresas vinculadas”, señaló.

De acuerdo con el directivo, las empresas transportadoras fortalecieron su capacidad operativa mediante convenios con servicios especiales, lo que permitirá contar con un mayor número de vehículos para responder al flujo de viajeros. Rodríguez recomendó a los usuarios adquirir los pasajes únicamente en las taquillas autorizadas y evitar el uso de transporte informal.

En cuanto a la movilidad, se estima que durante el mes de diciembre se movilicen entre 2.500 y 3.000 personas diarias, tanto en llegadas como en salidas, en su mayoría viajeros que se desplazan para visitar a sus familias en Sogamoso y otros municipios de la provincia, así como hacia destinos nacionales como Bogotá, Bucaramanga y la Costa Caribe.

En materia de seguridad, el gerente destacó el acompañamiento de la Policía Nacional y el refuerzo del pie de fuerza dentro del terminal. “Contamos con vigilancia permanente, apoyo de la Policía y sistemas de cámaras que brindan tranquilidad a todos los usuarios”, indicó Rodríguez.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los viajeros a planificar sus desplazamientos con anticipación, cumplir las recomendaciones de seguridad y, en el caso de los menores de edad, portar la documentación y autorizaciones requeridas para viajar.