Sogamoso inicia verificación para entrega de 199 estufas ecoeficientes en zona rural

El secretario de Hábitat asegura que el personal llegará plenamente identificado y que el proceso es gratuito para todas las familias beneficiadas.

Sogamoso

La Administración Municipal de Sogamoso avanza en el proceso para la entrega de 199 estufas ecoeficientes a familias de la zona rural, un proyecto que busca mejorar las condiciones de salud y reducir el uso de combustibles contaminantes. Así lo confirmó el secretario de Hábitat, Camilo Castro, durante una visita técnica realizada en la ciudad.

“Este convenio es muy importante, no solo para el ambiente, sino para el bienestar de las familias rurales. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, logramos la consecución de 199 estufas ecoeficientes para Sogamoso”, señaló.

Las primeras visitas se realizan esta y la próxima semana en conjunto con personal de FENOGE, con el fin de revisar las condiciones actuales de las cocinas en cada vivienda y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Castro indicó que se trata de una fase preliminar que permitirá avanzar a la etapa técnica. “Vamos a visitar a las 199 familias para comprobar que realmente necesiten estas estufas y que cumplan los criterios definidos para acceder al beneficio”, explicó.

El secretario también advirtió que las familias ya fueron focalizadas y que el personal de FENOGE llegará plenamente identificado, por lo que ningún funcionario está autorizado a solicitar dinero o recursos. “No se va a cobrar un solo centavo. Esta es una gestión directa de la Administración Municipal; es importante que la comunidad esté alerta y no permita actos de suplantación”, afirmó.

Castro informó que las visitas continuarán en enero y que la meta es que antes de mayo del próximo año todas las estufas estén instaladas. “Después de esta revisión inicial, llegarán los técnicos encargados de la instalación. Esperamos que el proceso avance sin contratiempos”, añadió.

Finalmente, el secretario destacó que Sogamoso fue incluido como municipio beneficiario gracias al liderazgo del alcalde Mauricio Barón. “Sogamoso está estratégicamente bien posicionado en este programa nacional por la gestión que ha venido desarrollando el alcalde para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades rurales”, puntualizó Castro.