Sogamoso renueva espacios urbanos y fortalece tejido social con recuperación del Parque Conchucua

Las obras iniciarán entre enero y febrero con inversiones que superan los 150 mil millones de pesos.

Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, confirmó que el municipio iniciará a comienzos del próximo año la ejecución de un paquete de obras públicas que supera los 150 mil millones de pesos, y que busca transformar la infraestructura vial, administrativa y urbana de la ciudad.

En la Cámara de Comercio de Sogamoso, el mandatario señaló que los procesos de licitación ya están en curso y que varios de ellos se adjudicarán en las próximas semanas. “La próxima semana tendremos contratista para la renovación del plan vial céntrico, una intervención cercana a los 40 mil millones de pesos que transformará las principales vías del casco urbano”, afirmó.

El proyecto contempla la modernización de corredores como la carrera 14, San Martín, la calle 28 y la 18.

El alcalde también confirmó avances en el proceso del nuevo edificio administrativo municipal, una obra estimada en 44 mil millones de pesos. “Este proyecto es prioritario. Durante años la ciudad ha pagado cerca de 10 mil millones en arriendos desde la demolición de la antigua alcaldía. Contamos con el cierre financiero, estudios, diseños y licitación en marcha”, explicó.

Otro de los proyectos anunciados es la recuperación del Parque del Sur, con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, cuyo proceso también fue publicado recientemente. De acuerdo con el alcalde, estos y otros contratos permitirán que “entre enero y febrero Sogamoso sea una ciudad en obra”.

El mandatario destacó que estas inversiones tendrán un impacto directo en la reactivación económica y en sectores locales como el comercio y los materiales de construcción. “La economía debe sentir el efecto de estos proyectos. La ciudad tiene una participación importante en la producción de insumos para la construcción, y estas obras impulsarán la generación de empleo y el movimiento empresarial”, sostuvo.

También se refirió a la recuperación del Parque Conchucua y al alumbrado navideño instalado en este sector, que fue intervenido luego de varios años de deterioro. “Este trabajo permitió recuperar el tejido social en una zona vulnerable y ofrecer un espacio renovado y seguro para la comunidad”, indicó.

Finalmente, destacó la alianza con el sector privado para la operación del tren turístico de la Liga de la Esperanza, que funcionará durante la temporada de fin de año. “La articulación entre el sector público y privado es fundamental para avanzar. Cuando se trabaja de manera conjunta, la ciudad obtiene mejores resultados”, concluyó.