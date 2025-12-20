Terminal de Transportes de Neiva proyecta alta movilización de viajeros en temporada de fin de año

Neiva

Durante la actual temporada, la Terminal de Transportes de Neiva ha movilizado cerca de 107 mil usuarios y prevé un incremento del 2 % en la temporada alta de fin de año. Esta etapa comprende del 10 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, periodo en el que se estima la movilización de aproximadamente 280 mil viajeros, cifra ligeramente superior a la registrada el año anterior.

Para Ana María Bermúdez, jefe operativo, comento que “Los días de mayor afluencia están proyectados entre el 22 y el 26 de diciembre, así como del 28 al 31 del mismo mes, fechas asociadas a las celebraciones familiares del 24 y 31 de diciembre. En cuanto al retorno, se espera un alto flujo de pasajeros después del 25 de diciembre y el primero de enero de 2026.

Los destinos con mayor demanda desde la Terminal de Transportes de Neiva son Bogotá, Cali, Medellín y Florencia, además de varios municipios del Huila como Rivera, Algeciras, Campoalegre, San Agustín y otros del norte y centro del departamento. Para atender la demanda, 26 empresas habilitadas reforzarán su operación con cerca de 250 vehículos adicionales.

La terminal opera las 24 horas del día y cuenta con cámaras de seguridad, vigilancia permanente, estación de Policía y acompañamiento de autoridades de tránsito y transporte. Se recomienda a los viajeros comprar tiquetes con anticipación, usar transporte legal, verificar horarios y cumplir los requisitos exigidos, especialmente cuando se viaja con menores de edad, garantizando así un viaje seguro y organizado.