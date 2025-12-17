Sogamoso lidera en Boyacá el Índice de Gobierno Digital y ocupa el puesto 11 a nivel nacional

Conectividad, innovación pública, trámites en línea y formación en tecnología han sido claves para que Sogamoso se consolide como referente regional en gobierno digital.

Sogamoso

La ciudad de Sogamoso fue reconocida como la mejor de Boyacá en el Índice de Gobierno Digital, al alcanzar un puntaje de 92 sobre 100, lo que le permitió ubicarse en el puesto 11 a nivel nacional entre las ciudades intermedias del país.

Así lo confirmó el secretario de Tecnología e Innovación, Jaime Ostos, quien destacó que este resultado es producto del trabajo sostenido en transformación digital, innovación pública, conectividad y fortalecimiento de los servicios en línea, bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Barón.

Según explicó el funcionario, el Índice de Gobierno Digital evalúa aspectos como ciudades y territorios inteligentes, trámites digitales, apropiación tecnológica, innovación pública y conectividad, permitiendo medir el avance de las entidades territoriales en estos frentes. En este proceso, Sogamoso superó incluso a la Gobernación de Boyacá y a varias gobernaciones del país.

Ostos señaló que el municipio ha venido mejorando progresivamente sus resultados, pasando de 85,2 puntos en 2022, 82,4 en 2023, hasta alcanzar 92 puntos en 2024, lo que consolida a Sogamoso como referente regional en gobierno digital.

Entre los principales avances se destacan la ampliación de zonas Wi-Fi gratuitas, el fortalecimiento de la conectividad rural, la implementación de proyectos de ciberseguridad, y programas de formación en inteligencia artificial, robótica y programación, dirigidos a niños, jóvenes, docentes y adultos mayores.

Finalmente, el secretario anunció que la administración municipal se ha trazado como meta alcanzar 95 puntos en la próxima medición del índice, con el objetivo de seguir escalando posiciones y acercarse a los primeros lugares a nivel nacional.