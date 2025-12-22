Show de drones iluminará el cielo de Bucaramanga HOY lunes 22 de diciembre

Bucaramanga

Bucaramanga vivirá una noche llena de luz de navidad hoy lunes 22 de diciembre, cuando el cielo se convierta en el escenario principal de un show de drones de gran formato que realizará la Electrificadora de Santander - ESSA; considerado el más ambicioso que se haya realizado hasta ahora en la ciudad.

El espectáculo contará con 300 drones sincronizados, que alcanzarán una altura aproximada de 130 metros, permitiendo un radio de visibilidad de hasta dos kilómetros, por lo que no será necesario estar dentro del escenario principal para disfrutarlo. Sectores como Cacique, Neomundo y conjuntos residenciales cercanos podrán observar el evento simplemente alzando la mirada al cielo.

El show se realizará en el Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa, contiguo al centro comercial Cacique, y hace parte del regalo que la Electrificadora de Santander ofrecerá a la ciudad en el marco de la temporada navideña y la conmemoración del cumpleaños 403 de Bucaramanga.

Aunque el ingreso al estadio tendrá un aforo limitado de mil personas, el carácter aéreo del evento permitirá que miles de ciudadanos disfruten del espectáculo de manera simultánea desde distintos puntos de la capital santandereana. “Es un evento totalmente gratuito porque el show ocurre en el cielo”, se explicó Héctor Gómez, de la ESSA.

De acuerdo con la organización, este será un evento innovador y único en su tipo, en una fecha emblemática para los bumangueses.