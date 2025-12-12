Conozca tres grandes espectáculos inmersivos y gratuitos para disfrutar la Navidad en Bogotá

Colombia

La Alcaldía de Bogotá le puso la lupa a la Navidad en este 2025 y, como ya es costumbre, llegó a la ciudadanía con una variedad relevante de actividades para todas las personas y sus familias.

No se pierda la Navidad 2025 en Bogotá

Así las cosas, el distrito ha dispuesto este año de una Navidad inolvidable para los bogotanos y turistas, con más de 670 actividades y 4.316 artistas que llenan de magia, color y arte esta época que arrancó oficialmente el pasado 5 de diciembre con el encendido de la iluminación en el Parque Metropolitano El Tunal que, después de varios años, vuelve a ser protagonista y punto de encuentro familiar para quienes viven en Tunjuelito y las localidades aledañas.

Allí, las personas podrán recorrer más de un kilómetro de senderos iluminados y apreciar el árbol de 56 metros de altura con un show de luces láser cada noche desde las 7:00 p.m.

Para continuar con la programación de la Navidad es Cultura, llegan espectáculos de talla mundial que reúnen tecnología, artes escénicas, música, mapping y todo el regocijo del espíritu navideño.

Cabe recordar que todas y cada una de las actividades son gratis y hasta completar aforo.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles para que no se las pierda.

Estas son algunas de las varias actividades que tendrá Bogotá durante la Navidad 2025

“Una ciudad imaginada” - Plaza de Bolívar

Espectáculo que recorre el origen, la identidad y el futuro de Bogotá mediante arte digital, música cinemática y performances urbanas. Cuatro arquetipos —la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle— guían una travesía que combina mapping contemporáneo y una banda sonora que mezcla tradición y modernidad. El cierre, liderado por un ensamble femenino de percusión, eleva el pulso colectivo y celebra la esencia viva de la ciudad.

El público que asista a este show vivirá una experiencia donde lenguajes artísticos y tecnológicos se entrelazan para narrar una ciudad que imagina el futuro mientras honra sus raíces. Bajo la temática Navidad para el Mundo, se seguirá posicionando a la capital como una metrópoli creativa en constante conexión con otras geografías, donde el arte se transforma en puente para el encuentro intercultural, la empatía global y la celebración compartida de la Navidad como símbolo de unión, esperanza y transformación colectiva.

Fechas: 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre

Horarios: 6:30 p.m. - 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 3 diarias de 35 minutos cada una

Característica: 50 artistas en escena

Aforo: 20.000 por función

“Más allá de las nubes” - Plaza Cultural La Santamaría

Cielo tiene 13 años y vive en una ciudad donde el ruido apaga los sueños y nadie se escucha. Su único refugio es Copo, su gato. En plena mañana navideña, entre gritos, empujones y semáforos, un estruendo asusta a Copo.

El gato huye y Cielo lo sigue. De pronto, tres seres aparecen y la conducen a un portal. Al cruzarlo, llega a la ciudad de las nubes, un futuro posible que flota sobre el presente.

Allí conoce a la diosa Esperanza y a sus habitantes, que enfrentan una amenaza inminente. Solo Cielo puede ayudarlos.

Debe regresar con un mensaje urgente: si no defendemos tres pilares: respeto, tolerancia y amor, ese futuro puede desaparecer.

Los asistentes disfrutarán de un espectáculo que reúne disciplinas como teatro, danza, música, circo, magia y artes visuales y multimediales en un formato de experiencia 360° con música en vivo para público familiar. Incorpora efectos visuales y especiales que potencian la inmersión del show.

Fechas: 13 y 14, y 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 2 diarias de 35 minutos cada una

Característica: 80 artistas en escena

Aforo: 10.000 por función

“Un ritmo, muchas voces” - Parque Metropolitano El Tunal

Marcelo, un niño inventor que pasa la Navidad solo porque sus padres trabajan, recibe una celebración inesperada cuando sus primos reúnen a los vecinos del barrio. A medida que aparece cada personaje, el mapping transforma sus recuerdos en escenas monumentales.

La fiesta crece con música que mezcla sonidos ochenteros y ritmos colombianos, mientras imágenes icónicas de la ciudad llenan el parque. Al regresar, los padres encuentran una Navidad construida colectivamente.

La comunidad se convierte en familia y la ciudad se reconoce en esta celebración compartida.

Los asistentes al Parque Metropolitano El Tunal asistirán a un espectáculo que reúne más de 60 artistas de disciplinas como teatro, danza, música, circo, magia, acrobacias, maniobras aéreas y diversas artes visuales y multimediales, ofreciendo un show de gran formato apto para público familiar y niños en la Zona Verde del CEFE.

La puesta en escena integra efectos visuales y especiales que enriquecen la experiencia, se presentará en dos funciones diarias y contará con la participación de la Ruta de Acueducto al inicio, permaneciendo media hora adicional para que el público pueda tomarse fotografías.

Fecha: 17 al 23 de diciembre

Horarios: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Funciones: 2 diarias de 5 minutos cada una

Aforo: 6.000 por función

“Queríamos que esta Navidad volviera a El Tunal para mostrar que esta ciudad tiene que integrar a toda su población y ofrecer actividades culturales, democratizando la cultura en todas las localidades de Bogotá. Queremos que todos se beneficien de que la ciudad sea la capital cultural de Colombia”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Más actividades para hacer en los barrios de Bogotá

Las y los bogotanos podrán disfrutar de diversas actividades en diferentes puntos de la ciudad que impulsan el orgullo, la confianza entre ciudadanos y propician la unión:

Ciclovía Nocturna

Dirigida a jóvenes, adultos, familias y biciusuarios en general, con actividades recreativas innovadoras como el Bici Karaoke y los Ciclopaseos Temáticos Navideños, que fortalecerán la cultura de la bicicleta, la integración comunitaria y el aprovechamiento nocturno y seguro de la ciudad.Fecha: 11 de diciembre, 6:00 p.m.

Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá

Más de 1.500 personas mayores bailarán al ritmo de las canciones en vivo de Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez. Un evento gratuito para todas las edades, de entrada libre con boleta hasta completar aforo (4.000).

Fecha: 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m. - Movistar Arena

Una Novena por Bogotá

Concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos

Fecha: 16 de diciembre, 7:00 p.m. - Movistar Arena

Festival Navideño en Suba

Un espacio con dos tarimas para circulación artística en el que converge la diversidad local y grandes referentes musicales como Los Latin Brothers, Sistema Solar, Los 50 de Joselito, Peniche Castro, Orquesta La 33 y Los Hermanos Aicardi, entre muchos más.

Parque Central Niza IX

Fecha: 18 al 21 de diciembre

Horario: Lunes a sábado 3:00 p.m. - 9:00 p.m. / Domingo: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Aforo: 3.000 por función

Plaza Fundacional de Suba

Fecha: 17 al 23 de diciembre

Horario: Lunes a sábado: 3:00 p.m - 9:00 p.m / Domingo: 2:00 p.m a 8:00 p.m.

Aforo: 1.000 por función

Feria Gastronómica Sabor Bogotá

Reunirá a los restaurantes ganadores de la invitación cultural Sabor Bogotá 2025, participantes de los programas Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico, Distritos Creativos y algunos vendedores en formalización del IPES, quienes ofrecerán amasijos y platos tradicionales de Navidad.

Fecha: 19 al 22 de diciembre, 2:00 a 9:00 p.m. - Parque Bicentenario

Novenas Mágicas

Evento tradicional que combina elementos culturales y comunitarios, fomentando la unión y participación de la ciudadanía. Las Noches Mágicas serán un encuentro comunitario que incluirá actividades y cantos tradicionales, música en vivo y presentaciones artísticas, en las siguientes localidades y fechas:

Santa Fe: 16, 18 y 19 de diciembreSuba: 18, 19, 20 y 21 de diciembreLa Candelaria: 20, 21, 22 y 23 de diciembre

Caravanas Navideñas

Del 10 al 18 de diciembre, en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se realizarán 9 rutas en 18 localidades con activaciones itinerantes que combinan pedagogía y entretenimiento para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua, del páramo y de los ecosistemas que abastecen a la ciudad. Consulta las rutas.

Fiesta navideña: arrullos del Pacífico

Concierto que honra la memoria musical y oral del Pacífico colombiano, especialmente la tradición de la Fiesta de la Epifanía de San José de Timbiquí. En esta presentación participará Absalón y Afropacífico, quienes traerán arrullos, jugas, bundes y currulaos para conectar al público con la riqueza rítmica y espiritual del territorio.

Fecha: 18 de diciembre, 2:00 p.m. – El Muelle de la FUGA (Calle 10 #3-16)

Planetario Nocturno – Navidad Viva

Jornada que unirá ciencia, arte y espiritualidad a través de charlas, observaciones con telescopios y proyecciones fulldome, en los que el público podrá descubrir cómo las estrellas y los ciclos del cielo han inspirado las celebraciones y mitologías del solsticio en distintas culturas del mundo.

Fecha: 20 de diciembre, 4:00 p.m. - Planetario de Bogotá

TransMiNavidad

En el marco del convenio distrital ‘En TransMi pasan cosas buenas’, el Sistema se transforma en un gran escenario de encuentro para celebrar las fiestas de fin de año con música, artistas y expresiones culturales en distintas estaciones y portales.

El 17 de diciembre se realizará una intervención artística de una reconocida banda bogotana en el Portal 20 de Julio desde las 2:00 p.m; y el 22 de diciembre, un coro navideño y performance se tomarán el Museo Nacional desde las 2:00 p.m.

“Que sea la Navidad el momento para disfrutar de la oferta cultural y artística de primer nivel que hemos diseñado para todos los bogotanos y los visitantes que pasarán esta época especial del año en Bogotá, nuestra casa.

En una apuesta creativa sin precedentes, haremos tres grandes espectáculos escénico-musicales y tecnológicos, así como otras actividades que engalanarán esta celebración que no solo llenará de luz y arte a la ciudad, sino que la posicionará con orgullo como una de las principales capitales del mundo para vivir y gozar la magia de la Navidad”, afirma Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Toda la programación de la Navidad es Cultura 2025 es gratuita y de entrada libre para la ciudadanía, y se puede consultar en https://bogota.gov.co/especiales/navidad-es-cultura-2025/.

¿Qué es ‘Navidad es Cultura 2025’?

Esta iniciativa de ciudad es promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el liderazgo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales de La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito y Suba; así como varias entidades del Distrito, el patrocinio de Vanti y el apoyo de aliados como Claro, Mitsubishi, la Asociación Nacional de las Artes, Olímpica Stereo, Enel Colombia, Grupo Energía Bogotá, Al Alba Producciones, La Gata Cirko y Sonic Design.