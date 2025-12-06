Con un show de drones y un concierto masivo, encendieron el alumbrado navideño en Ibagué

Ibagué

La noche del viernes 5 de diciembre se encendieron oficialmente las más de 5 millones de luces que conforman el alumbrado navideño de este 2025 en Ibagué. El evento oficial se realizó en el Parque Murillo Toro, donde hubo un concierto masivo, show de drones en el cielo ibaguereño y muestras culturales de diversa índole.

En tarima, Los Corraleros de Colombia pusieron a bailar a todos con sus tradicionales éxitos decembrinos: La Burrita, Festival en Guararé y Los Sabanales. Mientras que Giovanny Ayala puso a cantar con el alma con sus hits: De Rodillas te Pido, Piensa en Mí y De Qué Te las Picas.

Asimismo, el show de drones en el cielo, con el que se crearon figuras alusivas a la Navidad, y el espectáculo de pólvora fría se robaron la atención de los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de ver en pantalla y en tiempo real cómo uno a uno se iban encendiendo los diferentes puntos que este año están iluminados con más de 4.000 figuras.

Fueron más de 60 artistas en escena, entre los cuales también estuvieron la Escuela de Ballet del Sur, Banda de Marcha Fusión Musical, Dancusavi, Jugraltem y Arlequín.

“Hemos vivido un evento especial y de ensueño. Los ibaguereños asistieron de forma masiva al Parque Murillo Toro y nos acompañaron en este encendido del alumbrado navideño en más de 12 sectores. Ahora lo que nos corresponde es invitar a todos los tolimenses y colombianos a que vengan a Ibagué y hagan el recorrido por el alumbrado navideño”, sostuvo Edilberto Pava, gerente de Infibagué.

Hasta enero de 2026, propios y turistas podrán disfrutar del alumbrado navideño en el Parque El Cumbay de La Samaria, Parque de Belén, Complejo Deportivo de la 42, Parque de La Música, Plaza de Bolívar, carreras Tercera y Quinta, calle 60, Panóptico, avenida Sur (a la altura del barrio Ricaurte), Parque de El Salado, Parque Murillo Toro, entre otros sectores.

Allí podrán encontrar las figuras construidas por más de 40 artesanos de la capital tolimense, en su mayoría madres cabeza de hogar, jóvenes, adultos mayores y personal operativo de Infibagué.