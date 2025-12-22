¿Qué significa soñar que se le caen los dientes y por qué es tan frecuente?: Esto dice la psicología

Desde hace muchos años, lo que sueñan las personas ha sido un objeto de estudio común, pues mediante estos se obtiene mucha información que suele encontrarse estancada en el subconsciente. Además, este reflejo de la función cerebral, a pesar de que muchos digan lo contrario, se encuentra presente en la gran mayoría de la población.

Pues sí, se ha logrado establecer que prácticamente todas las personas tienen sueños mientras duermen, y no solamente uno, pues el promedio es tener entre 4 y 6 sueños durante cada noche, y donde un solo episodio, puede llegar a durar hasta 40 minutos. A pesar de esto, también es muy común que al despertar, se recuerde muy poco o nada de lo soñado, por lo que muchas personas aseguran que no tienen sueños.

Lea también: ¿Qué significa que una mujer no use maquillaje según la psicología? Expertos revelaron rasgos

Sueños comunes en las personas

Con relación a esto, también se ha logrado establecer diferentes sueños, los cuales, a pesar de las diferencias culturales, sociales o económicas que tengan las personas, suelen ser comunes entre la población, pues se tratarían de mecanismos usados por el cerebro para dar a entender o conocer información que se encuentra estancada en el subconsciente.

Algunos de estos sueños, que suelen repetirse en una gran cantidad de personas, son llegar tarde a algo importante, tener un embarazo, quedar desnudo en público o la caída de los dientes, y dado que se ha establecido como algo común, los expertos han intentado establecer que puede estarle diciendo su cerebro con estos sueños.

Le podría interesar: ¿Qué significa decorar de Navidad antes de tiempo? Psicólogos explican las posibles razones

Soñar con caída de los dientes

Por ejemplo, en el caso de los dientes, en diferentes sociedades del mundo la sonrisa se considera como una señal de alegría, seguridad y belleza, por lo que tiene mucho que ver con las relaciones que establecen las personas con los demás a su alrededor. Por esto, soñar con que se caen los dientes, a medida suele estar reflejando señales de inseguridad o bajos niveles de autoestima o confianza consigo mismo.

Adicional, según establece un artículo publicado por Sanitas España, se ha evidenciado que en las personas en que suelen presentarse este tipo de sueños con mayor frecuencia, son las mujeres en la etapa de la menopausia, reforzando la idea de que podría relacionarse con temor a envejecer y a perder el atractivo físico.

Lea también: ¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología

Reflejo de inseguridad

Por otro lado, y abarcando el tema de la inseguridad, se ha relacionado también con un temor a los cambios, teniendo en cuenta que la caída de los dientes, representa en los seres humanos un gran cambio de etapa en la niñez y que es de vital importancia en el desarrollo de una persona. Por esto, si se encuentra en una etapa de transición con muchos cambios, no se sorprenda si tiene este tipo de sueño.

¿Qué hacer para no soñar con esto?

Frente a esto, los expertos en neurociencia recomiendan que las personas tengan en cuenta estos sueños, pues podría ser su subconsciente tratando de expresarle aquellos asunto sobre los cuales debe reflexionar para encontrarles una solución lo antes posible, pues así, evitará tener sueños que, como muchos consideran, pueden ser desagravies.

Otras noticias: Qué revela la conducta de personas que ayudan al mesero a recoger después de comer, según psicología