Ministro de Defensa rechaza secuestro de 18 soldados en el Chocó

El ministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó el secuestro de 18 militares del Ejército Nacional cuando desarrollaban operaciones contra el ELN en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó.

Según el ministro, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena.

“Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil, en especial a las comunidades indígenas, frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”, indicó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que el secuestro de los uniformados constituye varios delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados. Y agregó: “al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional. Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”.

“De manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General, hemos activado todos los canales institucionales, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, de la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad.

De otro lado, la Gobernador del Nubia Carolina Córdoba Chocó aseguró que se adelantará un consejo de seguridad extraordinario para este lunes 22 de diciembre a primera hora en donde además solicitamos la presencia del Gobierno Nacional y lograr el pronto regreso de los miembros de la fuerza pública.