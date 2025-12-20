MinInterior anuncia fumigación con glifosato y refuerzo militar

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció un conjunto de medidas para enfrentar el accionar de las estructuras criminales en distintas regiones del país, entre ellas la reactivación de la fumigación con glifosato en zonas donde la población civil sea obligada a cultivar hoja de coca y el fortalecimiento del pie de fuerza en territorios críticos como el Catatumbo y el Cauca.

Según explicó el ministro, la fumigación se aplicará en aquellos lugares donde grupos armados ilegales utilicen la coerción contra comunidades campesinas para imponer los cultivos ilícitos. Benedetti calificó esta medida como una de las más importantes dentro de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno.

De manera complementaria, el jefe de la cartera política señaló que se incrementará de forma significativa la presencia de la Fuerza Pública en las regiones más afectadas por la violencia.

En el caso del Catatumbo y del Cauca, el pie de fuerza será duplicado, con el objetivo de corregir lo que describió como una desproporción entre el número de estructuras criminales y la capacidad operativa del Estado en el territorio.

“El problema es que muchas veces hay más estructuras criminales que fuerza pública, o esta se encuentra dispersa”, afirmó Benedetti, quien habló que el refuerzo permitirá “pasar a la ofensiva” frente a los grupos armados ilegales. A esto se sumará un aumento en el uso de tecnología militar para mejorar las capacidades de control y respuesta.

¿Fallas en inteligencia militar?

El ministro también reconoció que, tras una evaluación de la situación de orden público, el Gobierno identificó fallas en la estrategia militar vigente. Estas deficiencias, según explicó, se evidenciaron en aspectos como los anillos de seguridad y las garitas en zonas donde se registraron atentados terroristas, entre ellos los ocurridos en Buenos Aires y en la base de Ayuca.

El ministro Benedetti enfatizó que el reconocimiento de estos errores es un paso necesario para corregirlos y fue enfático en señalar que el Gobierno no ha promovido una actitud pasiva de la Fuerza Pública frente al conflicto interno.

“En ningún momento este gobierno ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto”, aseguró.