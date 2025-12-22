Ejército denuncia secuestro de 18 soldados en zona rural del Chocó durante operaciones contra el ELN

El Ejército Nacional denunció el secuestro de 18 soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, mientras adelantaban operaciones contra el ELN.

Informaron que la una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, quienes retuvieron y trasladaron a los soldados hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional de proteger al Estado y salvaguardar a la población civil.

La institución castrense rechazó cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, y las conductas que obstaculicen o interfieran en el desarrollo de operaciones militares legítimas orientadas a la defensa de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana.

El Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación.

Finalmente, la institución advirtió que la privación de la libertad o cualquier agresión contra integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales.