Disidencias de ‘Calarcá’ anuncian cese de hostilidades contra la Fuerza Pública indefinidamente

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Colombia

Jhon Mendoza, conocido con el alias de ‘Jhon Mechas’ y señalado como integrante de las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’, anunció públicamente la decisión de ese grupo armado de mantener un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido.

Mendoza afirmó que la determinación responde, según sus palabras, a la necesidad de “dejar de un lado los mezquinos e egoístas intereses personales” y a una lectura del momento político que atraviesa el país.

“Siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo”, señaló.

El vocero de la estructura armada precisó que el cese de acciones ofensivas no implica una renuncia total al uso de las armas, pues aclaró que se reservan lo que denominó como su “legítimo derecho a la defensa”.

Asimismo, dijo que esta decisión no se extiende a otros actores armados con los que mantienen confrontaciones en distintas regiones del país.

“Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”, indicó Mendoza, marcando los límites del anuncio.

Le interesa: ELN anuncia “cese al fuego” en medio de las celebraciones decembrinas y de fin de año

En el mismo pronunciamiento, el integrante de las disidencias aseguró que su organización mantiene un supuesto “compromiso con la paz”, la justicia social y la defensa de la vida, haciendo énfasis en el respeto por la población civil.

“Ratificamos nuestro compromiso con la paz (…) y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra”, afirmó.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre el alcance del anuncio ni sobre su posible impacto en los diálogos o acercamientos con grupos armados ilegales.