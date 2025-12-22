Millonarios tomó una decisión respecto a posible fichaje de Kevin Pérez

Kevin Pérez fue uno de los jugadores más destacados del Deportes Tolima durante el pasado campeonato, el atacante cartagenero disputó 23 partidos con el cuadro tolimense, aportando cinco asistencias y una anotación.

Pérez terminó su contrato con la institución y, a pesar del deseo del Vinotinto y Oro por renovarlo, optó por salir del club y buscar nuevas alternativas, contando con tres ofertas de equipos del país.

“Le interesa a los dos (Millonarios y Santa Fe) y creo que hay otro club que también está interesado. Él terminó contrato con nosotros, estuvo en la cantera, lleva muchos años en el equipo y efectivamente su contrato venció este año”, comentó César Camargo, presidente del Tolima, recientemente.

El tercer equipo en cuestión, es nada más y nada menos que Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, informó el periodista Juan Salvador Bárcena.

Millonarios tomó una decisión respecto a Kevin Pérez

Millonarios estaba en la búsqueda del atacante cartagenero desde hace ya algunos meses; no obstante, la intención de fichar al jugador tomó distancia, dado que el pedido del jugador lo hace costoso actualmente para el club, informó Diego Rueda, director de El VBar.

Así las cosas, Santa Fe y Junior continuarían en la carrera por fichar a Kevin Pérez. El equipo Embajador está próximo a anunciar los refuerzos del chileno Rodrigo Ureña y el extremo Julián Angulo. De momento ya se encuentran confirmados Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia como nuevos jugadores de la institución.