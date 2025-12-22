Marlos Moreno confesó lo que afectó a Nacional: “El partido con Sao Paulo... fuimos superiores”

Marlos Moreno pasó por los micrófonos de El VBar Caracol Radio, en donde hizo un balance sobre el año de Nacional y a nivel personal, pues regresó a la institución luego de 10 años de su salto al extranjero tras ganar la Copa Libertadores 2016. Entretanto, su representante contó que Moreno lanzará un libro, así como tendrá colaboraciones de marca con el club y otros proyectos a nivel personal.

El delantero manifestó que el objetivo de la institución era hacer un buen papel en la Libertadores, pero la elminación en octavos de final a manos de Sao Paulo, terminó afectando el resto del semestre. Eso sí, valoró el hecho de haber ganado la Copa Colombia, sobre todo por el rival al que vencieron (Medellín) en la final.

“Yo considero que lastimosamente el partido contra Sao Paulo nos afectó mucho. Para nadie es un secreto que éramos superiores a Sao Paulo e hicimos todo para pasar, pero nos afectó un montón”, dijo al respecto.

Cuando se le preguntó por si Nacional había perdido o pasado el año, dijo: “No digo ni que lo perdió ni que lo pasó, porque de tantas cosas se sacan cosas positivas y hay cosas negativas por mejorar. El objetivo era la Libertadores, no se consiguió y la Copa es algo muy importante, no se va en limpio, se ganó uno y yo creo que eso es demasiado importante”.

Volver a Nacional: “Yo estoy muy contento de volver a Nacional, estoy con mi gente, mi familia, mi esposa, mis hijos, eso me tiene feliz y me siento muy contento. En lo futbolístico, el objetivo era la Libertadores, pero se ganó la Copa que nos da una grata felicidad por el rival al que ganamos y lo importante es que se sigue haciendo historia, tenemos Sudamericana y es un torneo que Nacional no ha ganado”.

Su balance en el regreso: “Es impredecible, con la medida del tiempo uno se va sintiendo mejor. Llegué en buen estado, pero llevan como un mes sin participación. Quizás después de que me expulsaron me costó coger como esa seguidilla de partidos, pero el jugador se va desarrollando en la medida que va jugando partidos. Es de repetición. Las expulsiones me jugaron en contra, fueron dos rojas, un mes y medio entrenando y eso me costó”.

Diego Arias como DT: “Yo lo tuve a él de compañero, ahora lo tengo de entrenador, es totalmente diferente a lo que era de jugador. Tiene una idea de juego muy clara, estudia muy bien los partidos, tiene buenos conceptos sobre el jugador y el equipo por muchos momentos tuvo muchos, partidos muy positivos en los cuales presionaba alto, recuperaba el balón y ocasionaba acciones de gol y eso le gusta a la gente”.

Marino Hinestroza: “Es un jugador que me encanta mucho, para mí es el mejor extremo del fútbol colombiano, tiene unas condiciones muy buenas y si se va nos hará mucha falta porque nos aportó mucho en esta temporada...Yo hablaba con él y le comenté anécdotas de mi vida, cosas que me sucedieron y él quizás lo toma para bien, pero tengo muy buena relación con él. Lo importante es esa relación que tenemos, cómo él me recibió y en estos momentos están con buenas personas y hay que dejarlo que desarrolle ese talento”.

Por qué cuesta la adaptación al fútbol del exterior: “Yo creo que ningún jugador o una persona está preparada para un cambio tan drástico. Son las personas que tenga en su entorno, que lo ayuden con cosas positivas e influyan en su vida cotidiana. En este caso con la salud mental del jugador, si uno está bien relacionado y está con personas que quieren lo mejor para uno, van a venir cosas positivas”.