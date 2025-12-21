Presidente de Nacional confirma bajas para el 2026 y aclara la situación de Marino y Morelos

Luego de un 2025 en el que se obtuvieron los títulos de Superliga y Copa Colombia, Atlético Nacional va por un próximo año con más éxitos nacionales e internacionales. Para ello, los directivos ya están armando su nueva nómina, definiendo salidas y buscando posibles fichajes.

Presidente de Nacional confirma bajas para el 2026

Frente a toda esta situación habló Sebastián Arango, presidente de la institución verdolaga, con el periodista Wbeimar Muñoz. El dirigente confirmó una salida para el próximo año y reveló que están sobre la lupa los casos de dos extranjeros.

En cuanto a las bajas, el presidente reconoció que Johan Castro no continuará: “Termina su préstamo y regresa a Bogotá”. Así pues, el lateral se unirá a los entrenamientos del Internacional de Bogotá, dueño de sus derechos deportivos.

Respecto a los extranjeros, tanto Camilo Cándido como Facundo Batista están muy cerca de dar un paso al costado. Del lateral uruguayo advirtió que “termina su préstamo y estamos revisando si logramos mantenerlo”; del delantero argentino expresó que “aún no está definida su salida. En México y Urugay hay interesados”.

Presidente de Nacional aclara la situación de Marino y Morelos

Por otro lado, Sebastián Arango informó que la salida de Marino Hinestroza todavía no está definida y agregó que existen conversaciones no solo con Boca Juniors, sino también con otros clubes.

“Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”, dijo.

Entretanto, sobre el caso Alfredo Morelos, el dirigente aclaró que hay interés de ambas partes en continuar con el vínculo y en dicho sentido tendrá que sentarse a negociar nuevamente con Santos: “Queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”.

Y para finalizar, Arango reveló que se está en la búsqueda de laterales, extremos y un delantero centro, además de ahondar en la situación del cuerpo técnico: “Hoy es Diego Arias, está ratificado hasta diciembre. Estamos terminando de hacer las definiciones, necesitamos tener claro el panorama. Hay varios técnicos en la baraja”.

