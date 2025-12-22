Fútbol

Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami HOY sale a la venta: hora, precios y dónde comprar

El verde paisa enfrentará al cuadro comandado por Lionel Messi.

Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami HOY sale a la venta: hora, precios y dónde comprar / Getty Images

Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami HOY sale a la venta: hora, precios y dónde comprar / Getty Images

No es un amistoso, es el partido de la historia”. Así se ha promocionado el venidero e histórico enfrentamiento que protagonizarán Atlético Nacional y el Inter Miami de Lionel Messi.

Este duelo amistoso se llevará a cabo en el Atanasio Girardot, escenario que viene de albergar el clásico paisa en la final de la Copa Colombia 2025, y está programado para el sábado 31 de enero.

Aunque este cruce tomará a Nacional en medio de la Liga Colombiana, para el Inter se trata de una gira de pretemporada por Sudamérica. El recorrido comienza en Perú con el partido ante Alianza Lima, prosigue en la capital antioqueña y concluye en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil.

Fecha, hora y dónde comprar la boletería del partido Nacional vs Inter Miami

Las boletas para el partido Nacional vs Inter Miami salen a la venta este lunes 22 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Las entradas, tanto para abonados como público en general, se podrá comprar en la página web tribunaverde.com

Precios de boletería para el partido Nacional vs Inter Miami

Según informaron los organizadores del evento, la boletería para el partido Nacional vs Inter Miami va desde el 1′290.000 a los 250.000 pesos para el público general y del 1′161.000 al 225.000 para los abonados del cuadro verde. Vea a continuación la tabla de precios:

Boletería público general

SectorPrecio
Occidental Alta1′290.000 pesos
Occidental Baja1′090.000 pesos
Oriental Alta960.000 pesos
Oriental Baja840.000 pesos
Norte Alta500.000 pesos
Sur Alta500.000 pesos

Boletería abonados de Atlético Nacional

SectorPrecio
Occidental Alta1′161.000 pesos
Occidental Baja981.000 pesos
Oriental Alta864.000 pesos
Oriental Baja756.000 pesos
Norte Alta450.000 pesos
Sur Alta450.000 pesos

En los sectores norte y sur baja quedaron ubicadas las ‘Tribunas somos 2′. Se trata de una iniciativa en la que los hinchas pueden ir acompañados al estadio, bajo un precio especial. La idea es vender el combo de dos boletas por transacción; su precio es de 500.000 pesos para el público general y 450.000 pesos para los abonados.

Le puede interesar: Presidente de Nacional confirma bajas para el 2026 y aclara la situación de Marino y Morelos

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad