Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami HOY sale a la venta: hora, precios y dónde comprar

“No es un amistoso, es el partido de la historia”. Así se ha promocionado el venidero e histórico enfrentamiento que protagonizarán Atlético Nacional y el Inter Miami de Lionel Messi.

Este duelo amistoso se llevará a cabo en el Atanasio Girardot, escenario que viene de albergar el clásico paisa en la final de la Copa Colombia 2025, y está programado para el sábado 31 de enero.

Aunque este cruce tomará a Nacional en medio de la Liga Colombiana, para el Inter se trata de una gira de pretemporada por Sudamérica. El recorrido comienza en Perú con el partido ante Alianza Lima, prosigue en la capital antioqueña y concluye en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil.

Fecha, hora y dónde comprar la boletería del partido Nacional vs Inter Miami

Las boletas para el partido Nacional vs Inter Miami salen a la venta este lunes 22 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Las entradas, tanto para abonados como público en general, se podrá comprar en la página web tribunaverde.com

Precios de boletería para el partido Nacional vs Inter Miami

Según informaron los organizadores del evento, la boletería para el partido Nacional vs Inter Miami va desde el 1′290.000 a los 250.000 pesos para el público general y del 1′161.000 al 225.000 para los abonados del cuadro verde. Vea a continuación la tabla de precios:

Boletería público general

Sector Precio Occidental Alta 1′290.000 pesos Occidental Baja 1′090.000 pesos Oriental Alta 960.000 pesos Oriental Baja 840.000 pesos Norte Alta 500.000 pesos Sur Alta 500.000 pesos

Boletería abonados de Atlético Nacional

Sector Precio Occidental Alta 1′161.000 pesos Occidental Baja 981.000 pesos Oriental Alta 864.000 pesos Oriental Baja 756.000 pesos Norte Alta 450.000 pesos Sur Alta 450.000 pesos

En los sectores norte y sur baja quedaron ubicadas las ‘Tribunas somos 2′. Se trata de una iniciativa en la que los hinchas pueden ir acompañados al estadio, bajo un precio especial. La idea es vender el combo de dos boletas por transacción; su precio es de 500.000 pesos para el público general y 450.000 pesos para los abonados.

