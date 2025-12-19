Fixture de Atlético Nacional para el primer semestre de la Liga Colombiana 2026
El equipo antioqueño jugará la gran mayoría de sus clásicos en condición de visitante.
La Dimayor dio a conocer el fixture completo de la Liga Colombiana-I 2026, mediante un comunicado que emitió en la tarde de este jueves 18 de diciembre. Es preciso mencionar que esta edición contará con 19 fechas, debido a que el torneo debe finalizar antes de que inicie el Mundial y se erradicó la fecha de clásicos.
Atlético Nacional logró coronarse campeón por tercera vez consecutiva de la Copa Colombia, el club ya había asegurado su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana, aunque tendrá que conseguir su cupo a fase de grupos contra Millonarios.
Así será el calendario del primer semestre de Atlético Nacional
El Verdolaga arrancará el primer semestre del 2026 de local frente a Boyacá Chicó y terminará en condición de visitante ante Once Caldas. Lo interesante del calendario de Nacional es que diez de los diecinueve partidos los disputará de visitante, mientras que nueve los jugará en casa.
El equipo de Diego Arias contará con varios partidos llamativos de visitante, incluyendo el clásico paisa.
Fecha 1
- Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
Fecha 2
- Atlético Nacional vs. Jaguares
Fecha 3
- Junior vs. Atlético Nacional
Fecha 4
- Atlético Nacional vs. América de Cali
Fecha 5
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
Fecha 6
- Atlético Nacional vs. Fortaleza
Fecha 7
- Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
Fecha 8
- Atlético Nacional vs. Alianza
Fecha 9
- Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
Fecha 10
- Águilas Doradas vs. Atlético Nacional
Fecha 11
- Atlético Nacional vs. Llaneros
Fecha 12
- Millonarios vs. Atlético Nacional
Fecha 13
- Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
Fecha 14
- Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
Fecha 15
- Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo
Fecha 16
- Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
Fecha 17
- Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga
Fecha 18
- Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional
Fecha 19
- Once Caldas vs. Atlético Nacional