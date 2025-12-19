Fixture de Atlético Nacional para el primer semestre de la Liga Colombiana 2026

La Dimayor dio a conocer el fixture completo de la Liga Colombiana-I 2026, mediante un comunicado que emitió en la tarde de este jueves 18 de diciembre. Es preciso mencionar que esta edición contará con 19 fechas, debido a que el torneo debe finalizar antes de que inicie el Mundial y se erradicó la fecha de clásicos.

Le puede interesar: Fixture de Millonarios para la Liga 2026-I: ¿Cuántos clásicos le tocarán en condición de local?

Atlético Nacional logró coronarse campeón por tercera vez consecutiva de la Copa Colombia, el club ya había asegurado su participación en la primera fase de la Copa Sudamericana, aunque tendrá que conseguir su cupo a fase de grupos contra Millonarios.

Así será el calendario del primer semestre de Atlético Nacional

El Verdolaga arrancará el primer semestre del 2026 de local frente a Boyacá Chicó y terminará en condición de visitante ante Once Caldas. Lo interesante del calendario de Nacional es que diez de los diecinueve partidos los disputará de visitante, mientras que nueve los jugará en casa.

Lea también: Fecha y hora de los partidos de Medellín y Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Diego Arias contará con varios partidos llamativos de visitante, incluyendo el clásico paisa.

Fecha 1

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Fecha 2

Atlético Nacional vs. Jaguares

Fecha 3

Junior vs. Atlético Nacional

Fecha 4

Atlético Nacional vs. América de Cali

Fecha 5

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Fecha 6

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Fecha 7

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Fecha 8

Atlético Nacional vs. Alianza

Fecha 9

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Fecha 10

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

Fecha 11

Atlético Nacional vs. Llaneros

Fecha 12

Millonarios vs. Atlético Nacional

Fecha 13

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Fecha 14

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Fecha 15

Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo

Fecha 16

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Fecha 17

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 18

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Fecha 19