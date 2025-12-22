Los 18 soldados secuestrados estaban detrás de alias ‘Ramiro’ del ELN: General William Caicedo

Luego de confirmarse el secuestro de 18 militares en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocón en 6AM de Caracol Radio estuvo el General William Caicedo, quién afirmó que los hechos ocurren en desarrollo de una operación militar en cercanías a un resguardo indígena, donde una multitud retuvo a los uniformados y los condujo contra su voluntad a instalaciones comunitarias.

El general William Caicedo, explicó que los soldados se encontraban adelantando una operación previamente planeada cuando fueron rodeados por habitantes de la zona, situación que derivó en la retención colectiva.

Operación militar iba dirigida contra estructura del ELN

Según el alto oficial, la operación tenía como objetivo ubicar a una comisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente del Frente Manuel Hernández “El Boche”, liderado por alias Ramiro, tercer cabecilla de esa estructura armada ilegal.

Este grupo delinque de manera recurrente en el corredor vial que conecta a Quibdó con Medellín, donde ejerce presiones y extorsiones contra empresas de transporte de carga y de pasajeros. Durante el desplazamiento de las tropas, la presencia militar fue alertada dentro de la comunidad, lo que generó una rápida reacción de los pobladores.

El general Caicedo detalló que inicialmente entre 200 y 220 personas rodearon a la unidad militar. Posteriormente, el número aumentó a más de 500 personas pertenecientes al resguardo indígena La Puria, de la comunidad indígena de Río Claro.

Los soldados fueron conducidos hasta una escuela del sector, donde permanecen retenidos. Aunque no se han reportado agresiones físicas, el Ejército calificó el hecho como un secuestro, al tratarse de una privación de la libertad contra la voluntad de los uniformados.

Las autoridades confirmaron que los 18 militares se encuentran en buen estado. El Ejército logró establecer comunicación con ellos hasta el día anterior y, posteriormente, a través de la comunidad indígena, se ratificó que su condición es estable.

El general Caicedo señaló que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los soldados y avanzar en su pronta liberación, así como brindar tranquilidad a sus familias.

Autoridades activan canales de diálogo para la liberación

Desde el día anterior se activaron canales de comunicación con la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Personería municipal y la Secretaría de Gobierno. Además, se convocó un consejo de seguridad con el fin de coordinar el equipo que se encargará de recibir a los militares una vez sean liberados.