“Era como una película de terror”: el relato de un sobreviviente del ataque del ELN en Aguachica

Bucaramanga

Lo que debía ser un momento de recogimiento, terminó convertido en una escena de guerra. Así lo relata el soldado Cristian Camilo Angarita Umaña de 18 años, sobreviviente del atentado atribuido al ELN contra una base militar en Aguachica, Cesar.

“Estábamos en la novena. Cuando ya se estaba terminando, mi mayor nos dijo que nos quedáramos un segundo para darnos un refrigerio. En ese momento sonó un bombazo grandísimo”, cuenta el uniformado, aún con la voz marcada por el miedo y la confusión de aquella noche del viernes 20 de diciembre.

Al principio, pensaron que se trataba de un accidente. “Creíamos que era la llanta de una mula, pero no. Era un ataque que nos estaban haciendo”, recuerda Angarita. En cuestión de segundos, el caos se apoderó del lugar. Explosiones por todos lados, gritos, carreras desesperadas buscando refugio para salvar la vida.

“Como pudimos, buscamos los fusiles y empezamos a defendernos porque ya nos estaban atacando con drones”, relata el soldado, describiendo una escena que parecía sacada de un combate en plena zona de guerra, pero que ocurrió en medio de una celebración religiosa en la base militar de Aguachica, César.

En el ataque falleció el soldado Brandon Valderrama, santandereano, un compañero cercano, casi un hermano. “Él se venía conmigo para acá, para la base en Bucaramanga. Nosotros le dijimos que nos acompañara a la novena, pero él dijo que no, que se quería quedar de centinela”, cuenta Cristian Camilo Angarita. Decisión tomada minutos antes del atentado que terminó con la vida de sietes uniformados.

El soldado Brandon Valderrama estaba vestido de civil, como lo habían indicado para salir al día siguiente de madrugada hacía la capital santandereana. “En el atentado, pues, falleció”, dice con voz entrecortada Angarita. Para sus compañeros, la pérdida fue devastadora. “Más que un compañero, era una familia. Un buen muchacho, de buen corazón”.

El soldado recuerda que Valderrama hablaba de sus sueños, de lo que quería construir más allá del uniforme. “Tenía un sueño por delante”, dice, mientras lamenta que ese proyecto de vida haya sido truncado por la violencia.

Hoy, el sobreviviente reconoce que las secuelas no son solo físicas. “Me siento muy traumado por lo que pasó. Fue algo muy feo, algo que nadie se iba a esperar, algo aterrador”, confiesa. Incluso, admite que por momentos ha dudado de continuar su carrera militar tras lo sucedido.

Sin embargo, en medio del dolor, también aparece la esperanza. “Esperemos que más adelante eso pase, que sea el trauma el que me tiene así, y pueda seguir sirviendo a la patria”, concluye.

Su testimonio pone rostro a un ataque que no solo dejó a siete soldados fallecidos: tres de Córdoba, uno de Antioquia, uno de Sucre, uno de Norte de Santander y de quien habla en este relato Cristian Angarita Umaña, Brandon Valderrama de Santander.

Heridas profundas en quienes sobrevivieron a un ataque más dentro de la violencia que sigue marcando a Colombia y hoy cargan con el recuerdo imborrable de una noche que jamás olvidarán.