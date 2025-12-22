Combates provocan nuevos desplazamientos en el Catatumbo

Cúcuta

La compleja situación del Catatumbo por los problemas de violencia ha generado nuevas afectaciones a la población civil en la zona.

En las ultimas horas, organizaciones sociales reportaron combates entre unidades militares y un grupo armado ilegal en la zona rural del municipio de El Carmen.

Los hechos se presentaron en la vereda La Bogotana, desconociéndose hasta el momento el número de bajas que se habrían podido producir ante los enfrentamientos generados y la respuesta de las autoridades militares.

En las últimas horas se han presentado nuevos hechos violentos al norte del departamento generando preocupación en la población civil que ha quedado en medio del conflicto.

En las últimas horas, el Ejercito de Liberación Nacional ELN, anunció un cese de hostilidades con la fuerza publica por nueve días.