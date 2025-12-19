Un soldado santandereano entre los fallecidos tras ataque del ELN a base militar en Aguachica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un soldado oriundo de Santander falleció tras resultar gravemente herido en el ataque armado perpetrado por el ELN contra un puesto de mando táctico del Batallón de Infantería Ricaurte, ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la acción terrorista se registró durante la noche y fue ejecutada con drones, fusilería y otros medios de lanzamiento. “Se presenta una acción terrorista de un grupo armado organizado del ELN, donde utiliza medios de lanzamiento, drones y fusilería para atacar el puesto de mando táctico”, explicó el oficial.

El ataque dejó inicialmente siete militares muertos, seis de ellos de manera inmediata. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de otro uniformado que permanecía bajo atención médica especializada. “Además de los seis fallecidos confirmados, perdimos otro de nuestros hombres”, lamentó el coronel Molina.

¿Quién era el soldado santandereano fallecido tras ataque del ELN?

Entre las víctimas se encuentra el soldado Brandon Daniel Valderrama, natural de Santander, quien llevaba cerca de cuatro meses prestando misión militar en esta zona del país. “Estaba prestando misión militar hace cuatro meses”, confirmó el coronel Molina a Caracol Radio.

El oficial precisó que la base militar no se encuentra en cercanías de la población civil, por lo que no se registraron afectaciones a la comunidad. “La población no se encuentra cerca, está sobre paralela al corredor vial, hasta el momento sin afectaciones para ningún tipo de otra persona, únicamente las instalaciones militares”, aseguró.

Indicó que los uniformados heridos se encuentran fuera de peligro. “Ya están estables, el personal que recibió atención de otro nivel mediante operaciones quirúrgicas están fuera de peligro y los otros están prácticamente listos para que les den de alta”, señaló.

Fueron identificados los 6 soldados asesinados tras un ataque terrorista por parte del ELN. Se confirma que uno de ellos es Santandereano , Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Sobre los cuerpos de los militares fallecidos, el coronel Gerson Iván Molina explicó que actualmente Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes. “Ya iniciaremos el proceso para entregárselos lo más pronto posible a sus seres queridos para que tengan cristiana sepultura”, dijo.

En las últimas horas se conoció que uno de los soldados heridos, fue trasladado a Bucaramanga.

Finalmente, las autoridades militares reiteraron que las operaciones contra el ELN continuarán en esta región del país y que se mantienen las garantías de seguridad para quienes transitan por los corredores viales durante la temporada navideña.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros soldados”, concluyó el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.