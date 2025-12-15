VIDEO | Así fue el atentado con explosivos que destruyó el peaje Lizama en Santander

Bucaramanga

Un atentado terrorista sacudió la madrugada de este lunes 15 de diciembre el departamento de Santander, luego de que una carga explosiva destruyera por completo el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. El hecho se registró en la madrugada y no dejó víctimas fatales, pero sí una funcionaria herida, además de graves afectaciones a la infraestructura del peaje y temor entre la comunidad.

De acuerdo con el secretario del interior de Santander Óscar Hernández, dos sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al peaje, realizaron disparos al aire y obligaron a evacuar el lugar. Posteriormente, abandonaron una motocicleta cargada con explosivos, que minutos después detonó y causó la destrucción total de la estructura. “Es una acción terrorista que repudiamos con contundencia, porque afecta no solo a los santandereanos, sino a todo el territorio nacional”, afirmó el funcionario.

Lea también: Atentado terrorista del ELN en la vía a Barrancabermeja, Santander, deja una persona herida

El general Hernández, señaló que este ataque, atribuido al ELN, impacta directamente la seguridad y la economía de la región, al generar zozobra entre quienes transitan por esta importante ruta del Magdalena Medio. Videos que circulan en redes sociales evidencian el momento en que los atacantes hacen salir a una trabajadora del peaje antes de abandonar el artefacto explosivo.

Podría interesarle: Santander cambia cultivos ilícitos por siembras legales en cinco municipios

Aunque la vía permanece habilitada parcialmente, las autoridades recomendaron a los conductores movilizarse con precaución y mantener la calma. Desde la Gobernación de Santander se solicitó reforzar de manera inmediata los controles y la presencia de la Fuerza Pública para evitar nuevos hechos de violencia en la zona.

Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por

Bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan… pic.twitter.com/YAl8Zp3ahq — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) December 15, 2025

Finalmente, el secretario Óscar Hernández confirmó que se ofrece una recompensa de hasta de $50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. Las autoridades habilitaron las líneas 123 de la Policía, 165 del Gaula y 107 del Ejército Nacional para recibir información ciudadana.

“Pensé que me iba morir”: narró un testigo en el momento de la explosión