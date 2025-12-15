VIDEO | Así fue el atentado con explosivos que destruyó el peaje Lizama en Santander
Sujetos armados obligaron a evacuar el peaje y dejaron una motocicleta cargada con explosivos; las autoridades atribuyen el ataque al ELN y anuncian recompensa de $50 millones.
Óscar Hernández, secretario del interior de Santander
Bucaramanga
Un atentado terrorista sacudió la madrugada de este lunes 15 de diciembre el departamento de Santander, luego de que una carga explosiva destruyera por completo el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. El hecho se registró en la madrugada y no dejó víctimas fatales, pero sí una funcionaria herida, además de graves afectaciones a la infraestructura del peaje y temor entre la comunidad.
De acuerdo con el secretario del interior de Santander Óscar Hernández, dos sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron al peaje, realizaron disparos al aire y obligaron a evacuar el lugar. Posteriormente, abandonaron una motocicleta cargada con explosivos, que minutos después detonó y causó la destrucción total de la estructura. “Es una acción terrorista que repudiamos con contundencia, porque afecta no solo a los santandereanos, sino a todo el territorio nacional”, afirmó el funcionario.
El general Hernández, señaló que este ataque, atribuido al ELN, impacta directamente la seguridad y la economía de la región, al generar zozobra entre quienes transitan por esta importante ruta del Magdalena Medio. Videos que circulan en redes sociales evidencian el momento en que los atacantes hacen salir a una trabajadora del peaje antes de abandonar el artefacto explosivo.
Aunque la vía permanece habilitada parcialmente, las autoridades recomendaron a los conductores movilizarse con precaución y mantener la calma. Desde la Gobernación de Santander se solicitó reforzar de manera inmediata los controles y la presencia de la Fuerza Pública para evitar nuevos hechos de violencia en la zona.
Finalmente, el secretario Óscar Hernández confirmó que se ofrece una recompensa de hasta de $50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. Las autoridades habilitaron las líneas 123 de la Policía, 165 del Gaula y 107 del Ejército Nacional para recibir información ciudadana.