A Bucaramanga llegaron los cuerpos de los 7 soldados fallecidos tras atentado del ELN en Aguachica

En Medicina Legal adelantan los trámites para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional

Maribel Gallo Díaz

En las últimas horas llegaron a las instalaciones de Medicina Legal en Bucaramanga los cuerpos de los siete soldados fallecidos en Aguachica, sur del departamento del Cesar, tras atentado del ELN que dejó también al menos 30 heridos.

El arribo de los féretros se dio bajo estrictos protocolos y con el acompañamiento de autoridades militares y judiciales, quienes adelantan los trámites forenses correspondientes para la posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

"En este momento, medicina legal está siendo el procedimiento que corresponde de acuerdo a ley y de la misma manera, ya iniciaremos el proceso para entregárselos lo más pronto posible a sus seres queridos para que tengan cristiana a sepultura“, comentó el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Lea también: Un soldado santandereano entre los fallecidos tras ataque del ELN a base militar en Aguachica

La tragedia ha generado una ola de solidaridad y luto en las Fuerzas Militares, para hoy sábado 20 de diciembre en cercanías al Batallón Ricaurte en Bucaramanga a las 7pm esta programada una velatón en memoria de estos soldados.

