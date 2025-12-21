Ministerio Público en Cali celebró anuncio del ELN sobre suspensión del cese al fuego

El Ministerio Público en Cali se pronunció frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sobre la suspensión del cese al fuego, y señaló que este tipo de decisiones son relevantes en un contexto marcado por la violencia en el suroccidente colombiano.

La Personería Distrital de Cali indicó que esta región del país ha sido una de las más afectadas por las acciones armadas de ese grupo guerrillero, por lo que el anuncio genera expectativa frente a una posible disminución de los hechos violentos.

“Cualquier manifestación de paz siempre será fundamental en tiempos donde resulta necesario privilegiar la vida desde el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en todo el territorio nacional, especialmente en el suroccidente del país. La Personería seguirá trabajando, sembrando esperanzas para generar conciencia sobre el diálogo como un elemento con capacidad de crear libertad”, precisó el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza.

El pronunciamiento se da en medio del recuerdo de hechos recientes atribuidos al ELN. Cabe recordar que durante el paro armado de ese grupo guerrillero fueron asesinados dos subintendentes de la Policía mediante el uso de explosivos en el barrio Mariano Ramos, suroriente de Cali.