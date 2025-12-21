Familia del director seccional de la Dian asesinado en Tuluá, pidió justicia

A tiros y cuando salía de su casa en su vehículo fue víctima de un atentado el director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá en el centro del Valle del Cauca, Gilberto Jesús Calao González.

Durante las honras fúnebres de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá, asesinado la semana pasada, el presidente Gustavo Petro, a través de un trino por la red social X, aseguro que: “la corrupción en la Dian de Tuluá y el Valle asesinó un funcionario honesto y progresista”.

Dijo que las mafias deben salir del estado o Colombia no será grande.

Por su parte, Claudia Calao, hermana del funcionario de la Dian, pidió justicia y que su hermano Gilberto y su trabajo incansable por revelar la corrupción y sanear el Estado no sean olvidados. Agrego que, por no doblegarse, por denunciar nos lo arrebataron.

En la mañana del jueves 18 de diciembre, fue asesinado por sicarios motorizados el director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, al salir de su residencia en el barrio El Jazmin para dirigirse a la oficina.