Hospital de Roldanillo cierra servicios para pacientes de Nueva EPS por millonaria deuda

Valle del Cauca

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, Valle del Cauca, anunció el cierre de varios servicios para los afiliados de Nueva EPS debido a una cartera cercana a los $10.000 millones que mantiene la aseguradora con el centro asistencial.

Como consecuencia de la crítica situación financiera, los pacientes solo podrán acceder a la atención de urgencias, mientras que para citas, procedimientos y tratamientos deberán ser remitidos a otros prestadores.

“El hospital presta servicio de segundo nivel, servicios de ginecología, cirugía general, pediatría, traumatología, medicina interna, medicina familiar, ecografías, rayos X, estos se suspenden, solo urgencia sigue prestando, pues la red de servicios de Nueva EPS decidirá para dónde enviar a los pacientes del norte del Valle y nuestra área de influencia”, indicó Mauricio Saldarriaga, gerente del hospital.

El directivo aseguró además que la situación se ha agravado por devoluciones de facturas realizadas por la EPS años después de haber sido radicadas e incluso pagadas.

“La ley establece un plazo para que las EPS devuelvan una factura. Sin embargo, ellos se toman hasta dos para hacerlo, incluso después de que esa factura ya recibió un pago. Con esa práctica, el hospital termina apareciendo como si le debiera dinero a la EPS, cuando en realidad ocurre lo contrario. Esto afecta gravemente las finanzas de las instituciones de salud y es una situación reiterativa. Hoy Nueva EPS le debe cerca de $10.000 millones al Hospital San Antonio, pero bajo esta modalidad el hospital termina figurando como deudor por aproximadamente $1.700 millones”, afirmó.

La medida impactará a cerca de 60.000 afiliados de Nueva EPS en ocho municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos, La Unión, Bolívar, Zarzal y La Victoria.

El gerente anunció además que llevará el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud al considerar que existe una controversia jurídica sobre el manejo de la facturación y la cartera y aseguró que buscará una intervención que permita encontrar una salida al conflicto.